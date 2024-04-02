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Шахтер пока что не планирует отпускать Шведа

Премьер-лига
Обновлено

До окончания сезона никаких трансферов "на выход"

Шахтер пока что не планирует отпускать Шведа

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

В "Шахтере" пока что не планируют никуда отпускать полузащитника команды Марьяна Шведа, сообщает комментатор и соведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский, ссылаясь на источники в клубе.

В клубе довольны работой Марьяна на тренировках и пока что не собираются отпускать игрока для сохранения глубины состава. В отдельности это может стать важным фактором летом, в случае, если несколько игроков "горняков" поедут на Олимпиаду.

Также источники "Шахтера" подтвердили интерес к Кевину Келси со стороны клуба МЛС "Цинциннати", однако, до окончания сезона "Шахтер" не намерен проводить трансферы на "выход".

Напомним, что в текущем сезоне Швед сыграл за "горняков" 8 матчей, в которых он забил 2 гола и отдал 1 ассист.

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Шахтер (Донецк) Марьян Швед Цинциннати Кевин Келси
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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