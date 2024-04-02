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Шахтер пока что не планирует отпускать Шведа
До окончания сезона никаких трансферов "на выход"
Фото: ФК Шахтар Донецьк
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В клубе довольны работой Марьяна на тренировках и пока что не собираются отпускать игрока для сохранения глубины состава. В отдельности это может стать важным фактором летом, в случае, если несколько игроков "горняков" поедут на Олимпиаду.
Также источники "Шахтера" подтвердили интерес к Кевину Келси со стороны клуба МЛС "Цинциннати", однако, до окончания сезона "Шахтер" не намерен проводить трансферы на "выход".
Напомним, что в текущем сезоне Швед сыграл за "горняков" 8 матчей, в которых он забил 2 гола и отдал 1 ассист.
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