Минай подписал новый долгосрочный контракт с украинским защитником

" Минай " объявил о продлении контракта с 21-летним защитником Евгением Скибой.

Новое соглашение сторон будет действовать до лета 2027 года.

Напомним, что Евгений Скиба дебютировал в первой команде "Миная" в феврале 2024 в матче УПЛ против "Днепра-1" (1:1).

С тех пор воспитанник одесского "Черноморца" успел сыграть в 5 матчах, в которых отметился забитым мячом и голевой передачей.