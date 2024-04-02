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Минай подписал новый долгосрочный контракт с украинским защитником

Премьер-лига
Обновлено

Евгений Скиба неплохо себя зарекомендовал

Минай подписал новый долгосрочный контракт с украинским защитником

Фото: ФК Минай / Автор невідомий

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Минай" объявил о продлении контракта с 21-летним защитником Евгением Скибой.

Новое соглашение сторон будет действовать до лета 2027 года.

Напомним, что Евгений Скиба дебютировал в первой команде "Миная" в феврале 2024 в матче УПЛ против "Днепра-1" (1:1).

С тех пор воспитанник одесского "Черноморца" успел сыграть в 5 матчах, в которых отметился забитым мячом и голевой передачей.

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ФК Минай Евгений Скиба
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