Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Береза: Мы воюем с рукожопыми дебилами. Эти уроды не отвечают за свои действия и делают все через жопу
Ночью прилетело по базе Днепра-1
Фото: СК Дніпро-1
Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза рассказал о последствиях и разрушениях клубной базы днепрян в результате ночной атаки россиян.
– Юрий Николаевич, прокомментируйте, пожалуйста, обстрел рашистами базы клуба в Приднепровске?
– Дело в том, что мы воюем с рукожопыми дебилами и они целясь по объектам инфраструктуры могут попасть куда угодно. Прилет по базе – это пример. Эти уроды не отвечают за свои действия и делают все через жопу.
– Для клуба последствия будут, как финансовые, так и моральные?
– Конечно, больше моральные, потому что все это имущество государства и арендовано нашим клубом. По большому счету, по справедливости – государство должно обеспечить защиту своего имущества. А мы со своей стороны сделаем определенные шаги по защите детей, женской команды, личного состава. И это будет обсуждаться в ближайшее время, чтобы защитить футболистов и персонал.
Популярное сейчас
- Леоненко: Буткевич, если хочешь спасти Полесье, давай встретимся
- Бывший тренер Карпат может трудоустроиться в Полесье - СМИ
- Определена дата проведения перенесенного матча Черноморец - Шахтер
- Ворскла - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- My love. Как Анастасия Лунина болела за мужа на Сантьяго Бернабеу. ФОТО
- Уже второй за сезон. Сексуальная звезда реалити-шоу собирает коллекцию из футболистов АПЛ. ФОТО