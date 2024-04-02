Береза: Мы воюем с рукожопыми дебилами. Эти уроды не отвечают за свои действия и делают все через жопу

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза рассказал о последствиях и разрушениях клубной базы днепрян в результате ночной атаки россиян.

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– Юрий Николаевич, прокомментируйте, пожалуйста, обстрел рашистами базы клуба в Приднепровске?

– Дело в том, что мы воюем с рукожопыми дебилами и они целясь по объектам инфраструктуры могут попасть куда угодно. Прилет по базе – это пример. Эти уроды не отвечают за свои действия и делают все через жопу.

– Для клуба последствия будут, как финансовые, так и моральные?

– Конечно, больше моральные, потому что все это имущество государства и арендовано нашим клубом. По большому счету, по справедливости – государство должно обеспечить защиту своего имущества. А мы со своей стороны сделаем определенные шаги по защите детей, женской команды, личного состава. И это будет обсуждаться в ближайшее время, чтобы защитить футболистов и персонал.