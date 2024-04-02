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Бутко: Первый раз слышу о бойкоте матча с Динамо - я не играл из-за травмы

Премьер-лига
Обновлено

Проблема была, но ее вроде как решили

Бутко: Первый раз слышу о бойкоте матча с Динамо - я не играл из-за травмы

Фото: ФК Заря

Новина українською

Полузащитник "Зари" Вячеслав Чурко прокомментировал историю с долгами клуба перед игроками и последующим бойкотом некоторых футболистов игры 21-го тура УПЛ с "Динамо" (0:2).

- Перед матчем с "Динамо" были слухи, что Вы и Богдан Бутко были инициаторами мятежа.

- Я думаю, лучше спросить у клуба – пусть он пояснит этот момент. Я первый раз об этом слышу и ничего не могу прокомментировать по этой ситуации.

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- Конкретно вы не играли с "Динамо" из-за…

- Травмы.

- У вас была травма?

- Да.

- Сейчас внутренних проблем в коллективе нет?

- Эта ситуация, она влияет. Все понимают, что она есть, но как было сказано, 19 мая президент обещал закрыть вопрос. Поэтому мы ждем.

- Сейчас у вас снова матч с "Динамо". Возможно, будет какая-то будет стимуляция от клуба?

- 100%. Мы готовимся как ко всем, но "Динамо" есть "Динамо". Мы хотим показать себя с лучшей стороны, а если будет стимуляция – это еще лучше.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Gican85 (Киев)
02.04.2024 в 20:25
Не понимаю, почему все молчат?
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Комментарии 1
Gican85 (Киев)
02.04.2024 в 20:25
Не понимаю, почему все молчат?
Ответить
0
0

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