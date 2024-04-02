Бутко: Первый раз слышу о бойкоте матча с Динамо - я не играл из-за травмы

Полузащитник " Зари " Вячеслав Чурко прокомментировал историю с долгами клуба перед игроками и последующим бойкотом некоторых футболистов игры 21-го тура УПЛ с "Динамо" (0:2).

- Перед матчем с "Динамо" были слухи, что Вы и Богдан Бутко были инициаторами мятежа.

- Я думаю, лучше спросить у клуба – пусть он пояснит этот момент. Я первый раз об этом слышу и ничего не могу прокомментировать по этой ситуации.

- Конкретно вы не играли с "Динамо" из-за…

- Травмы.

- У вас была травма?

- Да.

- Сейчас внутренних проблем в коллективе нет?

- Эта ситуация, она влияет. Все понимают, что она есть, но как было сказано, 19 мая президент обещал закрыть вопрос. Поэтому мы ждем.

- Сейчас у вас снова матч с "Динамо". Возможно, будет какая-то будет стимуляция от клуба?

- 100%. Мы готовимся как ко всем, но "Динамо" есть "Динамо". Мы хотим показать себя с лучшей стороны, а если будет стимуляция – это еще лучше.