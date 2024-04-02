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Глава Ассоциации футболистов Украины: В налоговой готовится проверка Зари, клуб может прекратить существование

Премьер-лига
Обновлено

В Ассоциации футболистов Украины заинтересовались последними событиями в Заре

Глава Ассоциации футболистов Украины: В налоговой готовится проверка Зари, клуб может прекратить существование

zarya-lugansk.com

Новина українською

Глава Ассоциации футболистов Украины Олег Печорный рассказал о проблемах "Зари" с долгами перед игроками команды.

— Как дела у "Зари" с погашением задолженности с футболистами после информации о компромиссе?

— По моей информации, с футболистами "Зари" никто не будет рассчитываться. В налоговой готовится проверка, на новый сезон "Зари" может уже не быть. Луганский клуб может прекратить существование, как "Львов", на который есть куча заведенных уголовных дел.

Что касается премиальных, то это все разговоры. В контрактах они не прописаны. Все это было на словах президента клуба Евгения Геллера – его обещания.

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Зарплаты "Заря" платит, но все футболисты являются ФОПами, что просто нонсенс. У них нет страховок.

Теперь игрокам наобещали разного, чтобы они спокойно доиграли чемпионат, а дальше их ждет судьба игроков "Львова".

— "Зарю" можно винить в махинациях?

— Можно вспомнить прошлогоднюю ситуацию, когда "Заря" играла завершающий матч чемпионата против "Миная", они специально выпустили Мишнева, который не был заявлен, чтобы получить техническое поражение и занять не второе, а третье место. Клуб живет чисто на деньги УЕФА, им нужен был выход в групповой этап Лиги конференций. Игра была решающей – это не рядовой матч чемпионата.

На фоне этих проблем встают вопросы, как клуб прошел аттестацию – с футболистами ФОПами без страховок и с аферой о техническом поражении в решающем матче чемпионата за второе место.

— Был ли ответ от УАФ по запросу?

— На эту ситуацию никто не обращает внимания. Мы направляли копию письма, но УАФ не обязаны отвечать – они остаются в стороне. Возможно, отдельные вопросы будут подняты на комитете арбитров, который состоится в ближайшее время.

Относительно ответа "Зари", то нам его подписал Станислав Оганов, который отсутствует в структуре клуба. Еще в октябре 2022 года была информация, что он подал в отставку с поста генерального директора "Зари". На данный момент начальником в команде является Игорь Гузь. То есть этот ответ – очередная афера луганцев.

— Какие следующие шаги Ассоциации футболистов Украины?

— Будут переданы в УЕФА основные моменты работы "Зари", которые вызывают вопросы. На клуб могут наложить санкции - они специально выпустили незаявленного игрока и получили техническое поражение, чтобы занять второе место и получить деньги за групповой этап Лиги Конференций. Обо всех вышеперечисленных фактах футбольной деятельности "Зари" мы сообщим в УАФ и УЕФА, чтобы были проведены проверки. Нужно наводить порядок.

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Заря (Луганск)
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Источник:
1927.kiev.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
02.04.2024 в 22:51
Аналогічно Олександрія вчинила нещодавно у матчі з Шахтарем, щоб подарувати своєму "старшому брату" в ахметівському пулі чергові фальшиві три дорогоцінні очка для здобуття ним вчергове фальшивого чемпіонства.
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Комментарии 2
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
02.04.2024 в 22:51
Аналогічно Олександрія вчинила нещодавно у матчі з Шахтарем, щоб подарувати своєму "старшому брату" в ахметівському пулі чергові фальшиві три дорогоцінні очка для здобуття ним вчергове фальшивого чемпіонства.
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scorpius (Ck)
02.04.2024 в 22:00
Как не игра с Динамо, так сразу в Заре всё не слава богу. Вот незадача
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