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Вацко: Полесье думает о новом тренере, но контактов с Григорчуком еще не было

Премьер-лига
Обновлено

В Полесье не все хорошо с тренерами

Вацко: Полесье думает о новом тренере, но контактов с Григорчуком еще не было

Фото - ФК Чорноморець / автор невідомий

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко порассуждал о возможности назначения Романа Григорчука главным тренером "Полесья", о чем ранее писали СМИ.

"Полесье" проиграло 4 последних матча, и было бы странно, если бы руководство не думало о новом главном тренере.

Учитывая тот факт, что не так давно владелец клуба Геннадий Буткевич говорил о том, что хочет, чтобы команду принял украинский тренер, я думаю, что больше всего шансов у Романа Григорчука.

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Из того что знаю я – еще никаких контактов между "Полесьем" и Григорчуком не было. Никаких предложений, переговоров…

Но также я понимаю, что если "Полесье" не решит доверится Шищенко, для клуба будет важно получить опытного, харизматичного тренера

Считаю, что Григорчук – лучшая кандидатура по этим параметрам, которую может пригласить "Полесье", - сказал Вацко.

Напомним, что после отставки Юрия Калитвинцева "Полесье" выписало Сергея Шищенко из второлиговского "Звягеля", однако результаты команды от этой перестановки не улучшились.

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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
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