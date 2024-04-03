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Вацко: Полесье думает о новом тренере, но контактов с Григорчуком еще не было
В Полесье не все хорошо с тренерами
Фото - ФК Чорноморець / автор невідомий
Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко порассуждал о возможности назначения Романа Григорчука главным тренером "
"Полесье" проиграло 4 последних матча, и было бы странно, если бы руководство не думало о новом главном тренере.
Учитывая тот факт, что не так давно владелец клуба Геннадий Буткевич говорил о том, что хочет, чтобы команду принял украинский тренер, я думаю, что больше всего шансов у Романа Григорчука.
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Из того что знаю я – еще никаких контактов между "Полесьем" и Григорчуком не было. Никаких предложений, переговоров…
Но также я понимаю, что если "Полесье" не решит доверится Шищенко, для клуба будет важно получить опытного, харизматичного тренера
Считаю, что Григорчук – лучшая кандидатура по этим параметрам, которую может пригласить "Полесье", - сказал Вацко.
Напомним, что после отставки Юрия Калитвинцева "Полесье" выписало Сергея Шищенко из второлиговского "Звягеля", однако результаты команды от этой перестановки не улучшились.
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