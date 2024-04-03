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УПЛ огласила календарь матчей 26-го тура

Премьер-лига

Известна дата поединка Днепр-1 - Динамо

УПЛ огласила календарь матчей 26-го тура

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 24-го тура УПЛ сезона-2023/24.

26-й тур

27 апреля (суббота)

Минай – Черноморец 13:00

Днепр-1 – Динамо 13:00

ЛНЗ – Шахтер 15:30

Рух – Верес 18:00

28 апреля (воскресенье)

Заря – Оболонь 13:00

Колос – Александрия 15:30

Кривбасс – Металлист 1925 18:00

29 апреля (понедельник)

Полесье – Ворскла 18:00

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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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