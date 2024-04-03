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УПЛ огласила календарь матчей 26-го тура
Известна дата поединка Днепр-1 - Динамо
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 24-го тура УПЛ сезона-2023/24.
26-й тур
27 апреля (суббота)
Минай – Черноморец 13:00
Днепр-1 – Динамо 13:00
ЛНЗ – Шахтер 15:30
Рух – Верес 18:00
28 апреля (воскресенье)
Заря – Оболонь 13:00
Колос – Александрия 15:30
Кривбасс – Металлист 1925 18:00
29 апреля (понедельник)
Полесье – Ворскла 18:00
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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