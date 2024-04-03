  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Минай объявил о подписании экс-защитника Металлурга
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Минай объявил о подписании экс-защитника Металлурга

Премьер-лига

Дмитрий Поддубный присоединился к закарпатскому клубу

Минай объявил о подписании экс-защитника Металлурга

Фото: ФК Минай

Новина українською

"Минай" объявил о подписании центрального защитника Дмитрия Поддубного.

Контракт рассчитан на два года.

В составе закарпатской команды он будет выступать под 47-м номером.

24-летний центрбек - воспитанник молодежных академий Симферополя, Днепропетровска и более взрослый футбольный путь начал в "Заре". За луганский клуб выступал в молодежном чемпионате Украины, а в 2022 году дебютировал за луганчан в УПЛ в игре против "Десны".

Последним его клубом был "Металлург", который он покинул в середине марта.

Поддубный уже успел дебютировать за "Минай". В матче 22-го тура против "Александрии" Дмитрий вышел на замену на 82-й минуте.

По теме
yellow-arrow
Шахтер – Черноморец. АУДИО онлайн трансляция полуфинала Кубка Украины
yellow-arrow
Леднев: Никто не знает чего стоит ждать от Зари
yellow-arrow
Директор Днепра-1: Перевозить команду в другой город на четыре игры нецелесообразно
ФК Минай Дмитрий Поддубный
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Минай
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости