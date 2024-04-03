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Минай объявил о подписании экс-защитника Металлурга
Дмитрий Поддубный присоединился к закарпатскому клубу
Фото: ФК Минай
"Минай" объявил о подписании центрального защитника Дмитрия Поддубного.
Контракт рассчитан на два года.
В составе закарпатской команды он будет выступать под 47-м номером.
24-летний центрбек - воспитанник молодежных академий Симферополя, Днепропетровска и более взрослый футбольный путь начал в "Заре". За луганский клуб выступал в молодежном чемпионате Украины, а в 2022 году дебютировал за луганчан в УПЛ в игре против "Десны".
Последним его клубом был "Металлург", который он покинул в середине марта.
Поддубный уже успел дебютировать за "Минай". В матче 22-го тура против "Александрии" Дмитрий вышел на замену на 82-й минуте.
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