Минай объявил о подписании экс-защитника Металлурга

"Минай" объявил о подписании центрального защитника Дмитрия Поддубного.

Контракт рассчитан на два года.

В составе закарпатской команды он будет выступать под 47-м номером.

24-летний центрбек - воспитанник молодежных академий Симферополя, Днепропетровска и более взрослый футбольный путь начал в "Заре". За луганский клуб выступал в молодежном чемпионате Украины, а в 2022 году дебютировал за луганчан в УПЛ в игре против "Десны".

Последним его клубом был "Металлург", который он покинул в середине марта.

Поддубный уже успел дебютировать за "Минай". В матче 22-го тура против "Александрии" Дмитрий вышел на замену на 82-й минуте.