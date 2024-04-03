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Стала известна судейская бригада матча Заря - Динамо

Премьер-лига

Поединок пройдет 4 апреля

Стала известна судейская бригада матча Заря - Динамо

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на перенесенный матч 6-го тура УПЛ сезона-2023/2024.

6 тур

04.04.2024

"Заря" - "Динамо". Киев. Стадион "Динамо" им. В.В. Лобановского. 15:30. Арбитр - Омельченко А.В. (Славянск), ассистенты арбитра - Миронов А.В. (Полтава), Марулин С.Ю. (Херсонская обл.), четвертый арбитр - Заброда К.В. (Сумы), наблюдатель арбитража - Ярмолинский Л.М. (Киевская обл.).

Арбитр ВАА - Новохатний В.В. (Черкассы), ассистент ВАА - Коротин В.И. (Черкассы), наблюдатель ВАА - Овчар М.М. (Калуш). Делегат УАФ - Нестрига Ю. Г. (Киев).

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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