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Герреро рассказал, почему ему лучше играть левым вингером, и кто в Заре лучший картежник

Премьер-лига
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Интересное интервью панамского форварда Зари

Герреро рассказал, почему ему лучше играть левым вингером, и кто в Заре лучший картежник

Фото: Аліна Єрофеєва

Новина українською

Панамский форвард "Зари" Эдуардо Герреро, который забил за луганчан в текущем сезоне уже 11 голов, рассказал секрет успеха.

- В Украине ты стал часто забивать, в чем секрет?

- Да мне намного удобнее играть левым вингером, там я получаю больше мячей, могу делать больше вещей. А играть центрфорварда в УПЛ тяжело, особенно с такими высоченными защитниками.

- Кажется, удар с левой ноги у тебя намного мощнее, чем с правой.

- Да, удар с левой у меня намного круче, именно с левой.

- Зимой ходили слухи, что тобой интересовались европейские клубы, шведский "Мальме" например?

- Да, были несколько предложений, но, честно говоря, ничего конкретного. Поэтому хочу показать свою игру в весенней части чемпионата, чтобы летом пришло что-то хорошее для меня.

- Ты приехал в Украину во время войны, не страшно было?

- Я был в довольно тяжелой ситуации в Израиле, поэтому когда позвонил Патрик ван Леувен и предложил приехать – я приехал. Вы знаете, что в Израиле также идут боевые действия, поэтому я знал, как пребывать в такой ситуации.

- Иногда ты очень эмоционален на поле, это у тебя такая ментальность?

- Моя ментальность, это побеждать всегда, даже когда мешает судья. Я всегда был таким и не могу это изменить.

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- Кто твой любимый форвард в мировом футболе.

- Конечно, Роналду.

- Как ты проводишь свободное время вне футбола?

- Мы проводим время вместе с ребятами, с командой. Например, играем в плейстейшн, ФИФА. Еще карты например.

Играем на деньги? Нет, это не так важно, больше играем так, ради фана. Иногда выигрываю, иногда проигрываю.

Кто лучше всех в команде играет в карты? Бодя, Богдан Бутко.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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