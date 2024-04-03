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Герреро рассказал, почему ему лучше играть левым вингером, и кто в Заре лучший картежник
Интересное интервью панамского форварда Зари
Фото: Аліна Єрофеєва
Панамский форвард "
- В Украине ты стал часто забивать, в чем секрет?
- Да мне намного удобнее играть левым вингером, там я получаю больше мячей, могу делать больше вещей. А играть центрфорварда в УПЛ тяжело, особенно с такими высоченными защитниками.
- Кажется, удар с левой ноги у тебя намного мощнее, чем с правой.
- Да, удар с левой у меня намного круче, именно с левой.
- Зимой ходили слухи, что тобой интересовались европейские клубы, шведский "Мальме" например?
- Да, были несколько предложений, но, честно говоря, ничего конкретного. Поэтому хочу показать свою игру в весенней части чемпионата, чтобы летом пришло что-то хорошее для меня.
- Ты приехал в Украину во время войны, не страшно было?
- Я был в довольно тяжелой ситуации в Израиле, поэтому когда позвонил Патрик ван Леувен и предложил приехать – я приехал. Вы знаете, что в Израиле также идут боевые действия, поэтому я знал, как пребывать в такой ситуации.
- Иногда ты очень эмоционален на поле, это у тебя такая ментальность?
- Моя ментальность, это побеждать всегда, даже когда мешает судья. Я всегда был таким и не могу это изменить.
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- Кто твой любимый форвард в мировом футболе.
- Конечно, Роналду.
- Как ты проводишь свободное время вне футбола?
- Мы проводим время вместе с ребятами, с командой. Например, играем в плейстейшн, ФИФА. Еще карты например.
Играем на деньги? Нет, это не так важно, больше играем так, ради фана. Иногда выигрываю, иногда проигрываю.
Кто лучше всех в команде играет в карты? Бодя, Богдан Бутко.
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