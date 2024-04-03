Динамо проявляет интерес к колумбийскому вингеру из чемпионата Австралии

Киевское " Динамо " проявляет интерес к 23-летнему колумбийскому вингеру австралийского клуба "Сентрал Кост Маринерс" Анхелю Торресу.

Об этом пишет журналист Маттео Моррето в своем Twitter.

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По информации источника, также в услугах Торреса заинтересованы в Турции и английском Чемпионшипе.

Отмечается, что контракт игрока с австралийским клубом рассчитан до лета 2024 года, то есть, он может достаться заинтересованным клубам бесплатно.

В текущем сезоне чемпионата Австралии Торрес провел 21 матч, в которых забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи.