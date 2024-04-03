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Динамо проявляет интерес к колумбийскому вингеру из чемпионата Австралии
Речь об Анхеле Торресе из Сентрал Кост Маринерс
фото из свободных источников
Киевское "
Об этом пишет журналист Маттео Моррето в своем Twitter.
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По информации источника, также в услугах Торреса заинтересованы в Турции и английском Чемпионшипе.
Отмечается, что контракт игрока с австралийским клубом рассчитан до лета 2024 года, то есть, он может достаться заинтересованным клубам бесплатно.
В текущем сезоне чемпионата Австралии Торрес провел 21 матч, в которых забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи.
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