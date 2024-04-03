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Динамо проявляет интерес к колумбийскому вингеру из чемпионата Австралии

Премьер-лига
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Речь об Анхеле Торресе из Сентрал Кост Маринерс

Динамо проявляет интерес к колумбийскому вингеру из чемпионата Австралии

фото из свободных источников

Новина українською

Киевское "Динамо" проявляет интерес к 23-летнему колумбийскому вингеру австралийского клуба "Сентрал Кост Маринерс" Анхелю Торресу.

Об этом пишет журналист Маттео Моррето в своем Twitter.

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По информации источника, также в услугах Торреса заинтересованы в Турции и английском Чемпионшипе.

Отмечается, что контракт игрока с австралийским клубом рассчитан до лета 2024 года, то есть, он может достаться заинтересованным клубам бесплатно.

В текущем сезоне чемпионата Австралии Торрес провел 21 матч, в которых забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи.

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Динамо (Киев)
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Источник:
Twitter
Опубликовал: Михаил Черныш
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