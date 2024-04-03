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CIES: У Руха самая молодая команда из топ-61 лиг мира

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Также в топ-100 рейтинга Ворскла и Динамо

CIES: У Руха самая молодая команда из топ-61 лиг мира

fcrukh.com

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CIES Football Observatory составил рейтинг самых молодых команд из 61 топ-лиг мира.

Международный центр спортивных исследований составлял рейтинг, опираясь на процент сыгранных минут футболистами до 21 года во внутренних чемпионатах в течение последнего года.

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Возглавил рейтинг львовский "Рух", средний показатель игрового времени игроков U-21 которого за последний год составил 52,4%

В составе львовского клуба игроки до 23 лет провели в поле 65,5% игрового времени, до 22 – 55,4%, до 20 – 17,5%, до 19 – 0,4%.

Также в топ-100 рейтинга вошли "Ворскла" (22,3% и 36-е место) и "Динамо" (15,4 и 100).

CIES: У Руха самая молодая команда из топ-61 лиг мира - изображение 1
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Рух (Львов)
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Источник:
CIES
Опубликовал: Михаил Черныш
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