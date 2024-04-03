Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
CIES: У Руха самая молодая команда из топ-61 лиг мира
Также в топ-100 рейтинга Ворскла и Динамо
fcrukh.com
CIES Football Observatory составил рейтинг самых молодых команд из 61 топ-лиг мира.
Международный центр спортивных исследований составлял рейтинг, опираясь на процент сыгранных минут футболистами до 21 года во внутренних чемпионатах в течение последнего года.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Возглавил рейтинг львовский "
В составе львовского клуба игроки до 23 лет провели в поле 65,5% игрового времени, до 22 – 55,4%, до 20 – 17,5%, до 19 – 0,4%.
Также в топ-100 рейтинга вошли "Ворскла" (22,3% и 36-е место) и "Динамо" (15,4 и 100).
Популярное сейчас
- Шахтер – Черноморец. АУДИО онлайн трансляция полуфинала Кубка Украины
- Фанаты Заглембе ворвались на тренировку команды и избили Хацкевича
- В ООН осудили удар по заводу по производству шахедов в Татарстане
- Олег Федорчук – о матче Ворскла - Динамо: Шовковский впервые оказался в ситуации, когда надо играть после паузы сборных
- Красотка дня. Украинская тележурналистка, которой сделали предложение перед матчем сборной Украины. ФОТО
- Второй после Роналду: как Месси может заработать миллиард долларов, ничего не делая