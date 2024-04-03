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Официально. Доигровка скандального матча Минай - Динамо состоится в Киеве

Премьер-лига
Обновлено

Игра пройдет на стадионе Лобановского

Официально. Доигровка скандального матча Минай - Динамо состоится в Киеве

Фото: dynamo.kiev.ua / Автор, неизвестен

Новина українською

Доигровка скандального матча 16-го тура УПЛ между "Минаем" и "Динамо" состоится в Киеве.

Как сообщает пресс-служба киевлян, игра состоится на стадионе "Динамо" имени Лобановского 17 апреля и начнется в 15:30.

Напомним, что этот поединок должен был состояться в декабре в Минае, и начался по расписанию. Но из-за воздушной тревоги команды успели сыграть лишь немногим более минуты. Угроза со стороны врага оказалась затяжной, и, в итоге, было решено отложить проведение встречи на более поздний срок в связи с тем, что на стадионе "Минай" отсутствует искусственное освещение.

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Динамо (Киев) ФК Минай
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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
03.04.2024 в 21:36
Ну не техпоразку Мінаю малювати Як колись одному клубу Але ША про це ні слова! Не зміг своєчасно забезпечити проведення гри - вважай за щастя, що суперник погодився провести перегравання... З урахуванням свої інтересів!
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Комментарии 3
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Spokoyno (Київ)
03.04.2024 в 21:36
Ну не техпоразку Мінаю малювати Як колись одному клубу Але ША про це ні слова! Не зміг своєчасно забезпечити проведення гри - вважай за щастя, що суперник погодився провести перегравання... З урахуванням свої інтересів!
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2
1
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
03.04.2024 в 21:35
Цілком справедливо. Пересоляк мав два роки до повномаштабного вторгнення, щоб виконати норми регламенту, але вирішив пропетляти. Шахтар у аналогічних випадках отримував технічні перемоги незалежно від того, що стадіони суперників були допущені до проведення змагань.
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scorpius (Ck)
03.04.2024 в 21:17
ого как неожиданно))
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