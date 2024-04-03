Официально. Доигровка скандального матча Минай - Динамо состоится в Киеве

Доигровка скандального матча 16-го тура УПЛ между " Минаем " и "Динамо" состоится в Киеве.

Как сообщает пресс-служба киевлян, игра состоится на стадионе "Динамо" имени Лобановского 17 апреля и начнется в 15:30.

Напомним, что этот поединок должен был состояться в декабре в Минае, и начался по расписанию. Но из-за воздушной тревоги команды успели сыграть лишь немногим более минуты. Угроза со стороны врага оказалась затяжной, и, в итоге, было решено отложить проведение встречи на более поздний срок в связи с тем, что на стадионе "Минай" отсутствует искусственное освещение.