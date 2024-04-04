Заря – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В четверг, 4 апреля, сыграют перенесенный матч шестого тура УПЛ между "Зарей" и "Динамо". Игра состоится в Киеве на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского.

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Луганский коллектив занимает двенадцатое место, а киевляне – четвертое. Сразу после матчей сборных "Заря" в непростом противостоянии обыграла "Металлист 1925" - 2:1, а "Динамо" разгромило "Ворсклу" - 5:1.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15.30. Смотреть трансляцию матча можно на 2+2.

Украинская Премьер-лига, 6-й тур

4 апреля 2024 года. Киев, стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского

"Заря" 15:30 "Динамо"

Арбитр – Александр Омельченко

Видеотрансляция - 2+2

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Зоря - Динамо Смотреть трансляцию

Прямая трансляция будет также доступна на YouTube канале FootballHub.