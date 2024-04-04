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Заря – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Заря - Динамо: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 04.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Заря – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Зоря

Новина українською

В четверг, 4 апреля, сыграют перенесенный матч шестого тура УПЛ между "Зарей" и "Динамо". Игра состоится в Киеве на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football

Луганский коллектив занимает двенадцатое место, а киевляне – четвертое. Сразу после матчей сборных "Заря" в непростом противостоянии обыграла "Металлист 1925" - 2:1, а "Динамо" разгромило "Ворсклу" - 5:1.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15.30. Смотреть трансляцию матча можно на 2+2.

Украинская Премьер-лига, 6-й тур

4 апреля 2024 года. Киев, стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского

"Заря" 15:30 "Динамо"

Арбитр – Александр Омельченко

Видеотрансляция - 2+2

Трансляция матча
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Трансляція матчу Зоря - Динамо
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Прямая трансляция будет также доступна на YouTube канале FootballHub.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
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наварін (Київ)
04.04.2024 в 09:46
До чого тут Динамо. Заря вибрала собі домашній стадіон .У Динамо немає вибору.
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Комментарии 3
наварін (Київ)
04.04.2024 в 09:46
До чого тут Динамо. Заря вибрала собі домашній стадіон .У Динамо немає вибору.
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Kondor (Веселе)
04.04.2024 в 09:15
Знову (зверніть увагу на написання:ЗОРЯ-Динама)Динама грає на "виіздному" стадіоні ім ЛОБАНОВСЬКОГО і знову за "ЗГОДОЮ" сторін. і котрий це буде матч Динами на " ВИіЗДі " ????
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tekutiev (донецк,Украина)
04.04.2024 в 09:44
все условия для ....динамо.тянут за уши.ещё луческу выл что поездки не дают заиграть динамо.
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