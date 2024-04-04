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Заря – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Заря - Динамо: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 04.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Зоря
В четверг, 4 апреля, сыграют перенесенный матч шестого тура УПЛ между "Зарей" и "Динамо". Игра состоится в Киеве на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского.
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Луганский коллектив занимает двенадцатое место, а киевляне – четвертое. Сразу после матчей сборных "Заря" в непростом противостоянии обыграла "Металлист 1925" - 2:1, а "Динамо" разгромило "Ворсклу" - 5:1.
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15.30. Смотреть трансляцию матча можно на 2+2.
Украинская Премьер-лига, 6-й тур
4 апреля 2024 года. Киев, стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского
"Заря" 15:30 "Динамо"
Арбитр – Александр Омельченко
Видеотрансляция - 2+2
Прямая трансляция будет также доступна на YouTube канале FootballHub.
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