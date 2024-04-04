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Кривбасс определил лучшего игрока команды в феврале-марте

Премьер-лига

Кому досталась награда?

Кривбасс определил лучшего игрока команды в феврале-марте

Фото: ФК Кривбас

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"Кривбасс" обнародовал результаты голосования болельщиков за лучшего игрока команды по итогам февраля-марта.

Победителем стал полузащитник Джихад Бизимана. Хавбек набрал 49% респондентов. Второе место занял кипер Андрей Клищук (15%), третье - защитник Денис Кузык (12%), а замкнул четверку лучших форвард Принс Аду (10%).

В феврале и марте Бизимана сыграл во всех 5 матчах "красно-белых" с первой до последней минуты и стал автором победного гола в ворота "Колоса" (1:0).

Напомним, Бизимана стал лучшим футболистом "Кривбасса" также в декабре 2023 года.

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Кривбасс (Кривой Рог) Джихад Бизимана
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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наварін (Київ)
04.04.2024 в 09:58
Так у минулому місяці на головних ролях у Кривбасі були гравці з африканського континенту. За виключенням диригента-Юрія Миколайовича Вернидуба,- Тренера,Патріота,Українця.
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Комментарии 1
наварін (Київ)
04.04.2024 в 09:58
Так у минулому місяці на головних ролях у Кривбасі були гравці з африканського континенту. За виключенням диригента-Юрія Миколайовича Вернидуба,- Тренера,Патріота,Українця.
Ответить
0
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