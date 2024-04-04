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Кривбасс определил лучшего игрока команды в феврале-марте
Кому досталась награда?
Фото: ФК Кривбас
"Кривбасс" обнародовал результаты голосования болельщиков за лучшего игрока команды по итогам февраля-марта.
Победителем стал полузащитник Джихад Бизимана. Хавбек набрал 49% респондентов. Второе место занял кипер Андрей Клищук (15%), третье - защитник Денис Кузык (12%), а замкнул четверку лучших форвард Принс Аду (10%).
В феврале и марте Бизимана сыграл во всех 5 матчах "красно-белых" с первой до последней минуты и стал автором победного гола в ворота "Колоса" (1:0).
Напомним, Бизимана стал лучшим футболистом "Кривбасса" также в декабре 2023 года.
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