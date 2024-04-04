Зимний новичок Миная получил травму

Центральный защитник "Миная" Кирилл Прокопчук получил травму в матче 22-го тура УПЛ против "Александрии" (2:2). Из-за боли он не смог доиграть поединок и был вынужденно заменен в компенсированное время встречи.

Как сообщает клубная пресс-служба, врачи диагностировали у Прокопчука перелом средней трети правой ключицы. С понедельника Кирилл начнет индивидуальную работу и восстановление после операции. Предварительно, период восстановления займет от четырех до пяти недель.

Напомним, 26-летний Прокопчук присоединился к "Минаю" в зимнее трансферное окно. На его счету 1 ассист в 6 матчах чемпионата Украины.