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Зимний новичок Миная получил травму

Премьер-лига

Период восстановления займет от 4 до 5 недель

Зимний новичок Миная получил травму

Фото: ФК Минай

Новина українською

Центральный защитник "Миная" Кирилл Прокопчук получил травму в матче 22-го тура УПЛ против "Александрии" (2:2). Из-за боли он не смог доиграть поединок и был вынужденно заменен в компенсированное время встречи.

Как сообщает клубная пресс-служба, врачи диагностировали у Прокопчука перелом средней трети правой ключицы. С понедельника Кирилл начнет индивидуальную работу и восстановление после операции. Предварительно, период восстановления займет от четырех до пяти недель.

Напомним, 26-летний Прокопчук присоединился к "Минаю" в зимнее трансферное окно. На его счету 1 ассист в 6 матчах чемпионата Украины.

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ФК Минай Кирилл Прокопчук
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Источник:
ФК Минай
Опубликовал: Алина Ерофеева
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