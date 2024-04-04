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Зимний новичок Миная получил травму
Период восстановления займет от 4 до 5 недель
Фото: ФК Минай
Центральный защитник "Миная" Кирилл Прокопчук получил травму в матче 22-го тура УПЛ против "Александрии" (2:2). Из-за боли он не смог доиграть поединок и был вынужденно заменен в компенсированное время встречи.
Как сообщает клубная пресс-служба, врачи диагностировали у Прокопчука перелом средней трети правой ключицы. С понедельника Кирилл начнет индивидуальную работу и восстановление после операции. Предварительно, период восстановления займет от четырех до пяти недель.
Напомним, 26-летний Прокопчук присоединился к "Минаю" в зимнее трансферное окно. На его счету 1 ассист в 6 матчах чемпионата Украины.
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