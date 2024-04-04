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Ванат принял участие, но забил не он. Динамо быстро открыло счет в матче с Зарей

Премьер-лига

Постарался Александр Андриевский

Ванат принял участие, но забил не он. Динамо быстро открыло счет в матче с Зарей

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Киевское "Динамо" уже на седьмой минуте вышло вперед в перенесенном матче шестого тура УПЛ против "Зари". Гол забил Александр Андриевский.

Все началось с того, что Ванат перехватил мяч на чужой половине поля, придержал его и отпасовал на Шапаренко. Николай проткнул дальше на Андриевского, а тот точно пробил метров с 14-ти - 16-ти.

Отметим, что Александр Андриевский ранее играл за "Зарю". Для него это первый гол в этом сезоне.

Напомним, что UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию матча "Заря" - "Динамо".

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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tekutiev (донецк,Украина)
04.04.2024 в 15:55
тут один из луцка доказывал что заря упрётся и окажет отчаянное сопротивление ......динамо.они видите ли отбирали очки и раньше.всё как всегда.кто бы сомневался
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Комментарии 1
tekutiev (донецк,Украина)
04.04.2024 в 15:55
тут один из луцка доказывал что заря упрётся и окажет отчаянное сопротивление ......динамо.они видите ли отбирали очки и раньше.всё как всегда.кто бы сомневался
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