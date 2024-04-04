Ванат принял участие, но забил не он. Динамо быстро открыло счет в матче с Зарей

Киевское "Динамо" уже на седьмой минуте вышло вперед в перенесенном матче шестого тура УПЛ против "Зари". Гол забил Александр Андриевский.

Все началось с того, что Ванат перехватил мяч на чужой половине поля, придержал его и отпасовал на Шапаренко. Николай проткнул дальше на Андриевского, а тот точно пробил метров с 14-ти - 16-ти.

Отметим, что Александр Андриевский ранее играл за "Зарю". Для него это первый гол в этом сезоне.

Напомним, что UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию матча "Заря" - "Динамо".