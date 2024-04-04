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Шовковский: Если бы я был всем доволен, то мне надо было бы заканчивать тренерскую карьеру

Премьер-лига
Обновлено

Главный тренер Динамо подвел итог матча с Зарей

Шовковский: Если бы я был всем доволен, то мне надо было бы заканчивать тренерскую карьеру

fcdynamo.com

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал победу команды в перенесенном матче 6-го тура чемпионата Украины над "Зарей" (3:0).

— Поздравляю всех болельщиков "Динамо" с победой! Можно сказать, что игра нам сегодня давалась. И, в принципе, я удовлетворен нашими действиями. Да, не обошлось без ошибок, но это футбол, всегда есть над чем работать.

Также хочу поблагодарить наших защитников и защитниц, которые отстаивают независимость нашей страны, которые дарят нам эти важные футбольные мгновения. А мы будем стремиться дарить им позитивные эмоции от нашей игры.

— Когда Ярмоленко будет готов играть полный матч?

— У нас в команде 24 игрока, и все они рассчитывают оказаться и в стартовом составе. И в любой момент могут в нём оказаться. Когда Андрей будет готов и мы увидим, что его необходимо выпускать в стартовом составе, тогда это и произойдет.

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— Какие тактические установки вы давали вашей команде по ходу матча?

— То, что происходит в нашей в раздевалке, останется в нашей раздевалке. Вы не можете и не будете знать о каких-то наших тактических наработках. В большей мере мы сегодня выполнили то, про что мы с ними договаривались перед матчем. Мы понимали, какой нас ждет соперник, изучали его и, конечно же, отдавали себе отчет в том, что сегодня будет совсем не такая игра, как та, что была в недавнем нашем матче с "Зарей".

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— Как оцените игру Бущана?

— У нас в команде все готовятся к матчу и все имеют возможность выйти на поле. Бущан, Нещерет и Моргун — это три вратаря, на которых рассчитываем, и которые в любой момент могут подменить один другого и выйти в стартовом составе. Я никогда не буду переходить на индивидуальности. Самое главное, чтобы каждый футболист выполнял свои обязанности на поле. Неважно, кто забьет гол, я хочу, чтобы все забивали. Но главное, чтобы команда выполняла установку на игру, доставляла мяч в штрафную площадь соперника, забивала голы и дарила позитивные эмоции нашим болельщикам.

— Можно ли говорить, что ваша команда сегодня полностью реализовала то, чего вы от неё ждали в этой игре?

— Я доволен тем настроем, с которым ребята вышли на игру, доволен результатом, но я не могу быть полностью доволен всем: всегда есть что улучшать. Если бы я был всем доволен, то мне надо было бы заканчивать тренерскую карьеру, а я её только начал. (улыбается).

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Источник:
dynamo.kiev.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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