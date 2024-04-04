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Тренер Зари: Не вижу в отсутствии арендованных динамовцев причин нашего поражения

Премьер-лига
Обновлено

Счет по игре. Заря не была готова к этому матчу

Тренер Зари: Не вижу в отсутствии арендованных динамовцев причин нашего поражения

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера "Зари" Юрий Коваль прокомментировал поражение своей команды в перенесенном матче 6-го тура УПЛ от "Динамо" (0:3).

— Комментарий по игре будет очень коротким. Счет по игре. Мы не были готовы к этому матчу. Двигаемся дальше.

— Отсутствие сегодня арендованных у "Динамо" футболистов повлияло на ход матча и игру вашей команды?

— Не вижу в этом причин нашего поражения. Повторюсь, наша команда не была готова к этой игре. Тем более, что из всех арендованных динамовцев только Яцык является игроком основного состава. У Волошина, Боля и Горбача, выйди они сегодня на поле, наверное, была бы дополнительная мотивация, но команда есть команда.

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Источник:
dynamo.kiev.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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vlotko (Броди)
04.04.2024 в 20:52
Що ж робить тренер, якщо команда не готова?
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Комментарии 2
vlotko (Броди)
04.04.2024 в 20:52
Що ж робить тренер, якщо команда не готова?
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0
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
04.04.2024 в 19:59
До честі тренера Зорі, він правий - на результат матчу ніяк не вплинула відсутність гравців, орендованих в Динамо. Але пояснювати поразку високою ефективністю Динамо - це не правильно, бо Динамо мало перемагати, навіть в тому економ-режимі, в якому воно грало, з рахунком десь 6:0, 7:0, тобто ефективність була далека від високої. Але вистачило для розгрому і тієї ефективністю, що була.
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