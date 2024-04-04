Тренер Зари: Не вижу в отсутствии арендованных динамовцев причин нашего поражения

Исполняющий обязанности главного тренера "Зари" Юрий Коваль прокомментировал поражение своей команды в перенесенном матче 6-го тура УПЛ от "Динамо" (0:3).

— Комментарий по игре будет очень коротким. Счет по игре. Мы не были готовы к этому матчу. Двигаемся дальше.

— Отсутствие сегодня арендованных у "Динамо" футболистов повлияло на ход матча и игру вашей команды?

— Не вижу в этом причин нашего поражения. Повторюсь, наша команда не была готова к этой игре. Тем более, что из всех арендованных динамовцев только Яцык является игроком основного состава. У Волошина, Боля и Горбача, выйди они сегодня на поле, наверное, была бы дополнительная мотивация, но команда есть команда.