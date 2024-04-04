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Тренер Зари: Не вижу в отсутствии арендованных динамовцев причин нашего поражения
Счет по игре. Заря не была готова к этому матчу
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Исполняющий обязанности главного тренера "Зари" Юрий Коваль прокомментировал
— Комментарий по игре будет очень коротким. Счет по игре. Мы не были готовы к этому матчу. Двигаемся дальше.
— Отсутствие сегодня арендованных у "Динамо" футболистов повлияло на ход матча и игру вашей команды?
— Не вижу в этом причин нашего поражения. Повторюсь, наша команда не была готова к этой игре. Тем более, что из всех арендованных динамовцев только Яцык является игроком основного состава. У Волошина, Боля и Горбача, выйди они сегодня на поле, наверное, была бы дополнительная мотивация, но команда есть команда.
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