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Судаков признан лучшим игроком Шахтера в марте

Премьер-лига
Обновлено

Хавбек набрал большинство голосов в голосовании болельщиков

Судаков признан лучшим игроком Шахтера в марте

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" подвел итоги голосования болельщиков на звание лучшего игрока команды в марте.

Большинство (72,5% опрошенных) болельщиков отдали свои голоса за хавбека Георгия Судакова.

Второе место в рейтинге лучших занял новичок "горняков" Кевин, затем расположились нападающий Даниил Сикан и полузащитник Дмитрий Крыськив (715).

Всего в голосовании приняли участие 12364 респондента.

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Всего в марте Судаков сыграл в 4 матчах команды в УПЛ (суммарно 329 минут), отличился 1 забитым мячом во встрече с "Минаем" (2:0) и сделал 1 результативную передачу в поединке с "Колосом" (3:2).

Также 21-летний хавбек помог сборной Украины в решающих матчах квалификации Евро-2024. Его 2 ассиста позволили сине-желтым в финале отбора победить Исландию (2:1) и завоевать путевку на Евро-2024.

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