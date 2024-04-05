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Судаков признан лучшим игроком Шахтера в марте
Хавбек набрал большинство голосов в голосовании болельщиков
Фото: ФК Шахтар Донецьк
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Большинство (72,5% опрошенных) болельщиков отдали свои голоса за хавбека Георгия Судакова.
Второе место в рейтинге лучших занял новичок "горняков" Кевин, затем расположились нападающий Даниил Сикан и полузащитник Дмитрий Крыськив (715).
Всего в голосовании приняли участие 12364 респондента.
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Всего в марте Судаков сыграл в 4 матчах команды в УПЛ (суммарно 329 минут), отличился 1 забитым мячом во встрече с "Минаем" (2:0) и сделал 1 результативную передачу в поединке с "Колосом" (3:2).
Также 21-летний хавбек помог сборной Украины в решающих матчах квалификации Евро-2024. Его 2 ассиста позволили сине-желтым в финале отбора победить Исландию (2:1) и завоевать путевку на Евро-2024.
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