Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кирюханцев: Динамо очень хорошо готово физически, при счете 0:3 все стало понятно
Оборонец Зари - о матче с Динамо
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Защитник "Зари" Игорь Кирюханцев оценил номинально домашнюю игру с Динамо в перенесенном поединке шестого тура УПЛ, который луганская команда проиграла со счетом 0:3.
- Почему Заря не смогла набрать очки в противостоянии с Динамо?
- Чувствуется, что Динамо хорошо готово. Особенно физически. Наш оппонент великолепно играл в центре поля, где у них выделялся Бражко. Вова - разгонял атаки динамовцев. Возможно, наши новички не поняли, на какой поединок они вышли. Это для них опыт.
- Центральный полузащитник, хорват Башич - усиление для Зари?
- Он разрушитель. Ему бы добавить игру в атаку, делать длинные передачи во фланг.
- Уже на 7-й минуте Андриевский открыл счет в этой встрече. Стало сложнее?
- Да, этот пропущенный мяч надломил наших футболистов. Этот гол - переломный. Затем Кабаев попал в угол ворот.
- На твой опыт, можно было вернуться в игру, проигрывая 0:2?
- Все было реально. Вот честно. Мы имели моменты с 46-й по 56-ю минуту, где, по ощущениям, мы могли забить. Мы прижали соперника к их воротам. Но надо было забить хотя бы один гол. А вот при 0:3 уже все стало понятно. Впоследствии у нас и моментов не было.
- Весной это худший поединок для Зари?
- Не могу так однозначно ответить. Было видно, что Динамо - сильнее нас. На данный момент это так.
- Впереди у вас выездной матч с Днепром-1...
- Мы видели, как играют подопечные Юрия Максимова. Нужно настраиваться очень серьезно. С Днепром-1 мы давно не играли. Мы смотрим в турнирную таблицу - нам нужны очки, чтобы отдалиться от зоны переходных игр.
Напомним, что "Заря" находится на 12 месте в турнирной таблице УПЛ, опережая "Оболонь" на 4 очка. От "Александрии" с "Колосом" "луганчане" отстают на 2 очка, имея игру в запасе.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Кубок Украины. Полесье - Ворскла 0:1. Эти волки не заслуживают финала
- Полесье – Ворскла. АУДИО онлайн трансляция полуфинала Кубка Украины
- УПЛ. Заря – Динамо 0:3. Киевляне уже третьи
- Определена дата проведения перенесенного матча Черноморец - Шахтер
- My love. Как Анастасия Лунина болела за мужа на Сантьяго Бернабеу. ФОТО
- Уже второй за сезон. Сексуальная звезда реалити-шоу собирает коллекцию из футболистов АПЛ. ФОТО