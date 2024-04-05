Кирюханцев: Динамо очень хорошо готово физически, при счете 0:3 все стало понятно

Защитник "Зари" Игорь Кирюханцев оценил номинально домашнюю игру с Динамо в перенесенном поединке шестого тура УПЛ, который луганская команда проиграла со счетом 0:3.

- Почему Заря не смогла набрать очки в противостоянии с Динамо? - Чувствуется, что Динамо хорошо готово. Особенно физически. Наш оппонент великолепно играл в центре поля, где у них выделялся Бражко. Вова - разгонял атаки динамовцев. Возможно, наши новички не поняли, на какой поединок они вышли. Это для них опыт.

- Центральный полузащитник, хорват Башич - усиление для Зари? - Он разрушитель. Ему бы добавить игру в атаку, делать длинные передачи во фланг.

- Уже на 7-й минуте Андриевский открыл счет в этой встрече. Стало сложнее? - Да, этот пропущенный мяч надломил наших футболистов. Этот гол - переломный. Затем Кабаев попал в угол ворот.

- На твой опыт, можно было вернуться в игру, проигрывая 0:2? - Все было реально. Вот честно. Мы имели моменты с 46-й по 56-ю минуту, где, по ощущениям, мы могли забить. Мы прижали соперника к их воротам. Но надо было забить хотя бы один гол. А вот при 0:3 уже все стало понятно. Впоследствии у нас и моментов не было.

- Весной это худший поединок для Зари? - Не могу так однозначно ответить. Было видно, что Динамо - сильнее нас. На данный момент это так.

- Впереди у вас выездной матч с Днепром-1... - Мы видели, как играют подопечные Юрия Максимова. Нужно настраиваться очень серьезно. С Днепром-1 мы давно не играли. Мы смотрим в турнирную таблицу - нам нужны очки, чтобы отдалиться от зоны переходных игр.

Напомним, что "Заря" находится на 12 месте в турнирной таблице УПЛ, опережая "Оболонь" на 4 очка. От "Александрии" с "Колосом" "луганчане" отстают на 2 очка, имея игру в запасе.