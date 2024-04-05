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Шандрук: Оболонь - наш прямой конкурент в борьбе за выживание. Эта игра важна для нас

Премьер-лига

И. о. главного тренера "Верес" - о предстоящем матче УПЛ

Шандрук: Оболонь - наш прямой конкурент в борьбе за выживание. Эта игра важна для нас

Фото: НК Верес

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера "Вереса" Олег Шандрук рассказал о подготовке команды к игре с "Оболонью".

"Игра с "Оболонью" - такая же, как и другие. Для нас сейчас каждый матч очень важен. Но каких-то особых изменений в тренировочном процессе, или в работе с психологией футболистов перед этим поединком нет. Все футболисты - профессионалы, они понимают важность этого матча для нас и ответственно относятся к своей работе.

Что для нас означает противостояние с "Оболонью" сейчас? Думаю, здесь не стоит ничего объяснять. Соперник - наш сосед по турнирной таблице и опережает нас на два очка. "Оболонь" - наш прямой конкурент в борьбе за выживание. Поэтому, да - эта игра очень важна для нас.

Отсутствие Марко Мрвалевича мы безусловно почувствуем в этой игре. Это потеря для нас. Он много забивал на старте второй части чемпионата. Он важная часть команды, но у нас сейчас серьезная конкуренция за место в старте и есть футболисты, способные заменить его на поле.

После поединка с "Кривбассом" я лично общался с Марко о том, что произошло. Он молодой футболист. Видимо, в том эпизоде взяли верх эмоции. Но Марко извинился перед командой. Он понимает, что этим удалением подвел одноклубников. Вся команда его поддержала и на этом история исчерпана.

В контексте предстоящей игры против "Оболони" - хочу также обратиться к нашим болельщикам. Призываю всех прийти и поддержать команду, как это было в матчах с "Динамо" и "Кривбассом". Мы чувствуем эту поддержку, она очень помогает. Надеюсь, болельщики тоже видят, что команда на поле бьется до последних секунд в каждой игре, - сказал Шандрук.

Матч 23-го тура УПЛ "Верес" - "Оболонь" состоится в субботу, 6 апреля и начнется в 15:30.

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Олег Шандрук Оболонь (Киев) Верес (Ровно)
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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
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