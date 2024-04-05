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Пономарев: Шахтер играет в интересный футбол и является тяжелым соперником

Премьер-лига

"Рух" готовится к матчу с "горняками"

Пономарев: Шахтер играет в интересный футбол и является тяжелым соперником

Фото: ФК Рух

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Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев рассказал о подготовке команды к игре 23-го тура УПЛ с "Шахтером".

"Рух" ждет непростой матч против "Шахтера". Ребят не надо особо настраивать на эту игру, ведь они сами понимают, что встретятся с чемпионом Украины. Нужно ответственно отнестись к подготовке и правильно разобрать игру соперника. В своем тренировочном процессе мы ничего не меняем, готовимся в обычном режиме, ведь основной акцент делаем всегда именно на своей игре, хотя и понимаем, какой соперник нам будет противостоять.

Да, конечно мы начали изучать игру "горняков". Они играют в интересный футбол и являются тяжелым соперником. Но "Рух" не собирается отходить от своих игровых принципов - команда должна демонстрировать свой игровой стиль. Сейчас все наше внимание сконцентрировано на подготовке к этому матчу и каждый понимает, насколько эта игра важна для общего прогресса команды.

Я не думаю, что кубковая игра посреди недели как-то повлияет на "Шахтер". Этот клуб привык играть в еврокубках и в целом демонстрировать хорошие результаты. У донецкой команды хорошая скамейка запасных и у них хватает качественных футболистов. Поэтому мы готовимся к интересной игре с "горняками" в воскресенье", - сказал Пономарев.

Матч "Шахтер" - "Рух" состоится в воскресенье, 7 апреля и начнется в 18:00.

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Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Виталий Пономарев
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
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