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Сотрудники еще одного клуба УПЛ получили бронь от мобилизации
Минспорта опубликовало соответствующий приказ
Фото: fckryvbas.com
Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало приказ, согласно которому ФК "Кривбасс" признается критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период
Согласно действующему законодательству, тренерский штаб и клубные работники будут забронированы от мобилизации.
Отметим, что ранее такой статус получили "Динамо", "Шахтер", "Днепр-1" и"Оболонь".
На данный момент "Кривбасс" занимает 2-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 46 очков.
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