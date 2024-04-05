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Сотрудники еще одного клуба УПЛ получили бронь от мобилизации

Премьер-лига

Минспорта опубликовало соответствующий приказ

Сотрудники еще одного клуба УПЛ получили бронь от мобилизации

Фото: fckryvbas.com

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Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало приказ, согласно которому ФК "Кривбасс" признается критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период

Согласно действующему законодательству, тренерский штаб и клубные работники будут забронированы от мобилизации.

Отметим, что ранее такой статус получили "Динамо", "Шахтер", "Днепр-1" и"Оболонь".

На данный момент "Кривбасс" занимает 2-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 46 очков.

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Источник:
Мінспорту України
Опубликовал: Алина Ерофеева
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