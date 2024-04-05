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Вивчаренко: Мы должны забивать в каждой игре, у нас очень хорошая атака

Премьер-лига

Защитник "Динамо" рассказал о победе над "Зарей"

Вивчаренко: Мы должны забивать в каждой игре, у нас очень хорошая атака

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Защитник "Динамо" Константин Вивчаренко в эфире ПРОФУТБОЛ Digital прокомментировал победу команды над "Зарей" (3:0).

– Люди на трибунах воспринимали, что вам все очень легко удавалось. Как было изнутри, что было сложным?

– Наверное, когда атака на атаку, бегать туда-сюда. На мой взгляд, мы контролировали игру и имели больше моментов. Я считаю, что мы сегодня очень хорошо сыграли.

– Я тоже так считаю. У "Зари" очень сильны фланговые нападающие, они за счет этого всегда играют. Вы сегодня очень хорошо выступили против Антюха. Каково ваше мнение о вашей игре?

– Моя игра будет оцениваться тренерским штабом, когда будем разбирать матч. Очень хорошо, что победили. Все счастливые, что победили, поэтому идем поздравлять команду и будем готовиться к следующей игре.

– "Динамо" очень много забивает. Забили 5 "Ворскли" и 3 "Заре", не очень ли это?

– Мы так и должны забивать в каждой игре. У нас очень хорошая атака, и это никакой не сюрприз.

– Атака выигрывает матчи – оборона выигрывает чемпионаты. Сегодняшний состав обороны "Динамо" вы уже сыгран? Потому что постоянно меняются центральные защитники и у вас с Дубинчаком ротация. Насколько присутствует сыгранность?

– Мы не первый год играем вместе. Поэтому я думаю, что друг друга хорошо знаем и понимаем на поле и на тренировках. Поэтому это не проблема для нас, - отметил Вивчаренко.

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Источник:
Динамоманія
Опубликовал: Алина Ерофеева
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