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Кабаев: Уже поднаелись этими стандартами на тренировках, но это наш хлеб, он дает результат
Динамо в перенесенном матче 6-го тура разгромило Зарю
Фото: ФК Динамо Київ
Вингер "
– Гол Бражко – это наигранная история?
– Да, много стандартов сейчас наигрываем. Бывает, даже тренер, думаю, это видит, что уже немного поднаелись этими стандартами, но это наш хлеб, он нам дает результат. Сначала я играл, потом Ярмоленко вышел – и видим, какое у него качество головой играть. Там дал голевую, вышел с Полтавой – сразу гол.
– О возрасте. Недавно была ваша встреча с болельщиками. Эта история о Буяльском, который почитал в Википедии и узнал, что…
– Может, это был такой сарказм. Да, конечно, многие говорят, и ребят, даже молодых, что я очень молодо выгляжу. Спрашивают, криосауна, спишь с открытыми окнами зимой, что ты так хорошо выглядишь. Это приятно.
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– Контекст борьбы за чемпионство. Как вы сейчас воспринимаете: две команды осталось или четыре, или какое-то ваше другое мнение?
– Да нет, я не скажу, что две. "Кривбасс" очень хорошо выглядит, "Шахтер", мы видели, что очень хорошо выглядит, мы в этой гонке, "Днепр-1" набирает очки. Очень тяжело будет. Мы, "Динамо", максималисты. Ничего не потеряно ни у нас, ни у других команд. Все только начинается.
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