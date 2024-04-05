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Кабаев: Уже поднаелись этими стандартами на тренировках, но это наш хлеб, он дает результат

Премьер-лига
Обновлено

Динамо в перенесенном матче 6-го тура разгромило Зарю

Кабаев: Уже поднаелись этими стандартами на тренировках, но это наш хлеб, он дает результат

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Вингер "Динамо" Владислав Кабаев после матча 6-го тура с "Зарей" (3:0), в котором он забил один из голов, рассказал о работе над стандартами и борьбе за чемпионство.

– Гол Бражко – это наигранная история?

– Да, много стандартов сейчас наигрываем. Бывает, даже тренер, думаю, это видит, что уже немного поднаелись этими стандартами, но это наш хлеб, он нам дает результат. Сначала я играл, потом Ярмоленко вышел – и видим, какое у него качество головой играть. Там дал голевую, вышел с Полтавой – сразу гол.

– О возрасте. Недавно была ваша встреча с болельщиками. Эта история о Буяльском, который почитал в Википедии и узнал, что…

– Может, это был такой сарказм. Да, конечно, многие говорят, и ребят, даже молодых, что я очень молодо выгляжу. Спрашивают, криосауна, спишь с открытыми окнами зимой, что ты так хорошо выглядишь. Это приятно.

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– Контекст борьбы за чемпионство. Как вы сейчас воспринимаете: две команды осталось или четыре, или какое-то ваше другое мнение?

– Да нет, я не скажу, что две. "Кривбасс" очень хорошо выглядит, "Шахтер", мы видели, что очень хорошо выглядит, мы в этой гонке, "Днепр-1" набирает очки. Очень тяжело будет. Мы, "Динамо", максималисты. Ничего не потеряно ни у нас, ни у других команд. Все только начинается.

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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
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