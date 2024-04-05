Герреро получил травму в матче с Динамо - его участие в матче с Днепром-1 под вопросом

Форвард " Зари " Эдуардо Герреро получил травму в перенесенном матче 6-го тура УПЛ с "Динамо" (0:3).

Как сообщает ТаТоТаке, у панамца намеки на повреждение задней поверхности бедра, и поэтому его участие в матче с "Днепром-1", который состоится во вторник, 9 апреля, находится под вопросом.

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Напомним, что 23-летний Герреро сыграл в текущем сезоне 26 матчей во всех турнирах. На его счету - 11 голов и 3 ассиста.