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Защитник Зари: У нас еще есть впереди матчи, нужно набирать обороты
Готовятся к следующим играм
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Защитник "Зари" Игорь Кирюханцев прокомментировал поражение от "Динамо Киев", 0:3.
"Может, как-то наши футболисты не так получились, не та настройка была. Хотя я не понимаю, как на "Динамо" может быть другая настройка. Надо выходить и рвать просто все, что есть.
Может, мы немного не так готовы, как "Динамо". Сейчас они очень хороши. Если посмотреть их атаки – очень быстро, четко, хорошие нападающие. Сегодняшняя игра показала наш уровень на данный момент, какой он есть.
У нас еще есть впереди матчи, нужно набирать обороты. Трудные матчи: "Днепр-1", два матча против "Шахтера" будет, поэтому мы не опускаем голову и двигаемся дальше", — сказал защитник.
Напомним, сейчас "Заря" занимает 12 место в УПЛ.
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