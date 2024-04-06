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Защитник Зари: У нас еще есть впереди матчи, нужно набирать обороты

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Защитник Зари: У нас еще есть впереди матчи, нужно набирать обороты

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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Защитник "Зари" Игорь Кирюханцев прокомментировал поражение от "Динамо Киев", 0:3.

"Может, как-то наши футболисты не так получились, не та настройка была. Хотя я не понимаю, как на "Динамо" может быть другая настройка. Надо выходить и рвать просто все, что есть.

Может, мы немного не так готовы, как "Динамо". Сейчас они очень хороши. Если посмотреть их атаки – очень быстро, четко, хорошие нападающие. Сегодняшняя игра показала наш уровень на данный момент, какой он есть.

У нас еще есть впереди матчи, нужно набирать обороты. Трудные матчи: "Днепр-1", два матча против "Шахтера" будет, поэтому мы не опускаем голову и двигаемся дальше", — сказал защитник.

Напомним, сейчас "Заря" занимает 12 место в УПЛ.

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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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tekutiev (донецк,Украина)
06.04.2024 в 09:36
легли под динамо.теперь костьми ляжете играя с шахтёром
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Комментарии 1
tekutiev (донецк,Украина)
06.04.2024 в 09:36
легли под динамо.теперь костьми ляжете играя с шахтёром
Ответить
0
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