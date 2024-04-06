"Ярмоленко – это человек, который вносит покой": Суркис - об игре Ярмоленко против Зари

Президент "Динамо Киев" Игорь Суркис прокомментировал игру Андрея Ярмоленко в матче с "Зарей", 3:0.

Андрей Ярмоленко вернулся. Мы слышали, как болельщики сегодня его встречали. Это тот человек, с которым "Динамо" должно бороться за чемпионство?

"Ярмоленко – это человек, который вносит покой, человек, который на футбольном поле понимает все, человек, который может одним прикосновением решить судьбу матча. У Ярмоленко тоже было непростое время, он набирает кондиции. Если он и дальше будет так играть, я уверен, что он очень поможет сборной Украины на чемпионате Европы".

Сегодня он в последние минуты играл на позиции атакующего полузащитника. Это вас удивило?

Не удивило, он ведь может играть на любой позиции. С его опытом и пониманием футбола. Он очень умный человек. Ярмоленко – это тот парень, с которым, я надеюсь, мы будем долго сотрудничать, когда он окончит карьеру игрока. Но сейчас я хочу пожелать ему, чтобы он выходил на поле и показывал такую красоту еще долгие годы, чтобы болельщики взбесились от его игры.