Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Ярмоленко – это человек, который вносит покой": Суркис - об игре Ярмоленко против Зари
Ярмоленко вышел на замену на 60 минуте
Фото: ФК Динамо Київ
Президент "Динамо Киев" Игорь Суркис прокомментировал игру Андрея Ярмоленко в матче с "Зарей", 3:0.
Андрей Ярмоленко вернулся. Мы слышали, как болельщики сегодня его встречали. Это тот человек, с которым "Динамо" должно бороться за чемпионство?
"Ярмоленко – это человек, который вносит покой, человек, который на футбольном поле понимает все, человек, который может одним прикосновением решить судьбу матча. У Ярмоленко тоже было непростое время, он набирает кондиции. Если он и дальше будет так играть, я уверен, что он очень поможет сборной Украины на чемпионате Европы".
Сегодня он в последние минуты играл на позиции атакующего полузащитника. Это вас удивило?
Не удивило, он ведь может играть на любой позиции. С его опытом и пониманием футбола. Он очень умный человек. Ярмоленко – это тот парень, с которым, я надеюсь, мы будем долго сотрудничать, когда он окончит карьеру игрока. Но сейчас я хочу пожелать ему, чтобы он выходил на поле и показывал такую красоту еще долгие годы, чтобы болельщики взбесились от его игры.
Напомним, за этот сезон Ярмоленко отыграл 8 матчей в чемпионате Украины, в которых забил 5 голов и отдал 2 результативных передачи.
Популярное сейчас
- Интересуется не только футболом: Салах рассказал о хобби, которые помогают ему быть "лучшей версией самого себя"
- Виктор Цыганков и Артем Довбик посоревновались в Жироне. Челлендж для двух украинцев
- Усик: Читаю книгу Леонида Кучмы "Украина – не Россия"
- Леоненко: Буткевич, если хочешь спасти Полесье, давай встретимся
- My love. Как Анастасия Лунина болела за мужа на Сантьяго Бернабеу. ФОТО
- Красотка дня. Знаменитая модель, которая не простила Дани Алвесу измену и обвинения в изнасиловании. ФОТО
Комментарии 1