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"Ярмоленко – это человек, который вносит покой": Суркис - об игре Ярмоленко против Зари

Премьер-лига
Обновлено

Ярмоленко вышел на замену на 60 минуте

"Ярмоленко – это человек, который вносит покой": Суркис - об игре Ярмоленко против Зари

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Президент "Динамо Киев" Игорь Суркис прокомментировал игру Андрея Ярмоленко в матче с "Зарей", 3:0.

Андрей Ярмоленко вернулся. Мы слышали, как болельщики сегодня его встречали. Это тот человек, с которым "Динамо" должно бороться за чемпионство?

"Ярмоленко – это человек, который вносит покой, человек, который на футбольном поле понимает все, человек, который может одним прикосновением решить судьбу матча. У Ярмоленко тоже было непростое время, он набирает кондиции. Если он и дальше будет так играть, я уверен, что он очень поможет сборной Украины на чемпионате Европы".

Сегодня он в последние минуты играл на позиции атакующего полузащитника. Это вас удивило?

Не удивило, он ведь может играть на любой позиции. С его опытом и пониманием футбола. Он очень умный человек. Ярмоленко – это тот парень, с которым, я надеюсь, мы будем долго сотрудничать, когда он окончит карьеру игрока. Но сейчас я хочу пожелать ему, чтобы он выходил на поле и показывал такую красоту еще долгие годы, чтобы болельщики взбесились от его игры.

Напомним, за этот сезон Ярмоленко отыграл 8 матчей в чемпионате Украины, в которых забил 5 голов и отдал 2 результативных передачи.

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Андрей Ярмоленко Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
Динамо Київ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
06.04.2024 в 10:56
Валюня, звертаю увагу на ваш підзаголовок. Чи не Ярмоленко віддав пас на Бражка? Слідкуйте за своїми думками.
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Комментарии 1
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
06.04.2024 в 10:56
Валюня, звертаю увагу на ваш підзаголовок. Чи не Ярмоленко віддав пас на Бражка? Слідкуйте за своїми думками.
Ответить
0
0

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