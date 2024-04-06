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"Надо отметить игру всей команды": Судаков - о кубковом матче с Черноморцем

Премьер-лига

В финале Кубка Украины Шахтер встретится с Ворсклой

"Надо отметить игру всей команды": Судаков - о кубковом матче с Черноморцем

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Новина українською

Хавбек "Шахтера" Георгий Судаков рассказал о том, как прошел матч против "Черноморца".

Георгий, поздравляем с важной победой! "Шахтер" выходит в финал Кубка Украины, а ты продемонстрировал великолепную результативность - забил два мяча и оформил ассист. Что стало залогом твоей результативности?

Спасибо, очень приятно! Нет никакого залога. Я ежедневно тренируюсь и выкладываюсь на максимум. Наверное, сегодня прорвало, наконец забил гол и отдал ассист. Прежде всего хочу поблагодарить команду, без которой не было бы голов, поэтому нельзя выделять меня отдельно, надо отметить игру всей команды.

Насколько непростым выдался матч для команды?

С "Черноморцем" никогда не было простых матчей, и сегодняшний не исключение. Мы забили быстрый мяч, но потом пропустили, и началась нервная игра. Соперник действует по всему полю один в один, не так, как другие команды. Они не закрываются, а пытаются играть в футбол, и можно поблагодарить "Черноморца" за это. Мы выполнили установку тренерского штаба, все выложились на максимум, поэтому имеем такой результат.

Первый забитый мяч - это наработки с Даниилом Сиканом или импровизация? Как ты почувствовал, что Даниил сможет реализовать момент?

Бондаренко отдал мне хорошую передачу. Я прошел, увидел, что Сикан стоит перед воротами, и прострелил на него.

Опиши подробнее свой дубль.

В первом эпизоде увидел свободное пространство и просто двигался с мячом и пробил в дальний угол, во втором забитом мяче убрал один в один на замахе защитника и прострелил. Не могу сказать, что это простые голы, приятно, но двигаемся дальше.

Напомним, в кубке Украины Судаков принял участие в 3 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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Источник:
Шахтар Донецьк
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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