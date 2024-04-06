Хлань: В Заре мне сказали, что в последние пол года буду бегать только по кругу, даже мяч не трогать

Украинский легионер “Лехии”, полузащитник молодежной сборной Украины Максим Хлань вспомнил свой период выступлений в “Заре”.

“ – Есть открытая информация, что у тебя был контракт с “Зарей”, оставалось полгода. Ты сам решил разорвать из-за того, что они давили тебе фактически…

– Абьюзивное поведение.

– …что подписывай контракт, иначе ты будешь бегать по кругу, мы тебе не будем давать развиваться и т.д. Ты решил за полгода до завершения контракта сам уйти и потом подписал по факту контракт с "Лехией".

– Я расторг действующий контракт в одностороннем порядке. С меня фактически просто издевались. Это все открыто, это каждый из игроков "Зари" может подтвердить.

– Но все равно выглядит как-то… Например, какой-то футболист после теста Купера может тоже сказать: "Это ментальное издевательство, я не хочу бежать". То есть, ты считаешь, этого достаточно, чтобы расторгнуть контракт?

– Нет, там было много других причин, но тест Купера ты бежишь зачем-то. Ты знаешь, что ты готовишься к сезону, к играм, чтобы у тебя была выносливость. А я к чему готовился?

Потом, когда мне сказал… сказали, не буду на личности переходить, что я в оставшиеся полгода буду только бегать по кругу, даже мяч не буду касаться. Это была подготовка к чему? Это было безнравственно с их стороны”, – сказал Хлань.