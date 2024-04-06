Сыч: Шахтер – лучшая команда чемпионата Украины

Защитник "Руха" Алексей Сыч прокомментировал подготовку львовян к матчу УПЛ против "Шахтера".

"Шахтер" – лучшая команда чемпионата Украины и нас ждет непростой поединок. "Рух" очень ответственно готовится к этому матчу.

Пока у нас достаточно времени, чтобы разобрать сильные и слабые стороны нашего соперника. В частности, будем работать над теми моментами, которые нам не удавались в предыдущих матчах и которые нам следует улучшать.

В команде сейчас хорошее настроение, ведь "Рух" победил ЛНЗ и взял реванш за поражение в первом круге. Мы играли против очень неприятного соперника, на поле было много борьбы и матч, в общем, был достаточно сложным для нас. Следовательно, вдвое приятнее, что нам удалось одержать победу, еще и такую эмоциональную – в компенсированное время, реализовав пенальти. Теперь нужно сделать все необходимое, чтобы получить положительный результат в игре с "Шахтером", - сказал Сыч.