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Колос - Металлист 1295. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Колос - Металлист 1295: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 7.04.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Колос - Металлист 1295. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

upl.ua

Новина українською

В матче 22-го тура "Колос" на стадионе в Ковлевке примет "Металлист 1925".

Команды неудачно начали весеннюю часть чемпионата. "Колос" в пяти матчах набрал 3 очка, у "Металлиста 1925" и того меньше – всего 1 пункт.

Тем не менее, именно по этой причине матч ожидается интересным – болельщики заждались побед, и команды это понимают.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок "Колос" — "Металлист 1925" состоится в воскресенье, 7 апреля на стадионе "Колос" в Ковалевке. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30.

Смотреть трансляцию матча можно на новосозданном канале УПЛ ТВ - он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv и т.д.).

Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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