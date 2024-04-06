Колос - Металлист 1295. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В матче 22-го тура "Колос" на стадионе в Ковлевке примет "Металлист 1925".

Команды неудачно начали весеннюю часть чемпионата. "Колос" в пяти матчах набрал 3 очка, у "Металлиста 1925" и того меньше – всего 1 пункт.

Тем не менее, именно по этой причине матч ожидается интересным – болельщики заждались побед, и команды это понимают.

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Поединок "Колос" — "Металлист 1925" состоится в воскресенье, 7 апреля на стадионе "Колос" в Ковалевке. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30.

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