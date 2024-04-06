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Колос - Металлист 1295. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Колос - Металлист 1295: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 7.04.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
upl.ua
В матче 22-го тура "Колос" на стадионе в Ковлевке примет "Металлист 1925".
Команды неудачно начали весеннюю часть чемпионата. "Колос" в пяти матчах набрал 3 очка, у "Металлиста 1925" и того меньше – всего 1 пункт.
Тем не менее, именно по этой причине матч ожидается интересным – болельщики заждались побед, и команды это понимают.
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Поединок "Колос" — "Металлист 1925" состоится в воскресенье, 7 апреля на стадионе "Колос" в Ковалевке. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30.
Смотреть трансляцию матча можно на новосозданном канале УПЛ ТВ - он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv и т.д.).
Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.
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