  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Судаков: Для моей ситуации очень важны голы, ассисты
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Судаков: Для моей ситуации очень важны голы, ассисты

Премьер-лига

Хочет иметь возможность перейти в другую команду

Судаков: Для моей ситуации очень важны голы, ассисты

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков прокомментировал свою игру.

“Для моей ситуации очень важны голы, ассисты. Хочется смотреть в будущее, что у меня есть возможность перейти в другую команду. Однако сейчас все смотрят и говорят только о тех футболистах, которые забивают голы и отдают результативные передачи. Я приводил пример того же Беллингема.

В матче с “Черноморцем” мне удалось забить два гола, отдать голевую, и я невероятно доволен этим и хочу только улучшать свои результаты, чтобы в каждом матче у меня были какие-то голевые действия.

Читайте такжеСудаков признан лучшим игроком Шахтера в марте

Я играю каждую игру по 90 минут. Наверное, я сейчас в своей физически максимальной форме. Не на что жаловаться. Видимо, и возраст еще не влияет, и подготовка тоже. Я готов к каждой игре. Конечно, иногда усталость, но сейчас даже времени не об этом думать. Я знаю, что у меня многое впереди, я смотрю в будущее, и каждое внимание, концентрацию уделяю следующей игре. После каждой игры есть усталость. Впрочем, мы сейчас играем через три-пять дней. Я уже привык к такому графику.

В поединке с “Черноморцем” у меня был рекорд High Speed. Это когда пробегаешь дистанцию на скорости более 21 км/ч. У меня было больше 700 метров. Это для меня высокий показатель, но я понимаю почему. Мы играли всю игру один в один и постоянно нужно было открываться, бегать. Нельзя играть, как мы играли против “Миная”, постоянно в более статическом положении, когда соперник закрывается. Это еще и от игры самой зависит”, – сказал Судаков.

В текущем сезоне полузащитник провел 26 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, отличившись десятью результативными действиями (7+3). Также с сентября прошлого года Судаков сыграл в семи поединках сборной Украины, оформив один гол и три ассиста.

По теме
yellow-arrow
Черноморец - Александрия: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
yellow-arrow
В одно касание с разворота. Нападающий Вереса забил классный гол в ворота Оболони
yellow-arrow
Верес – Оболонь: стартовые составы команд
Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости