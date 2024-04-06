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Судаков: Для моей ситуации очень важны голы, ассисты
Хочет иметь возможность перейти в другую команду
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков прокомментировал свою игру.
“Для моей ситуации очень важны голы, ассисты. Хочется смотреть в будущее, что у меня есть возможность перейти в другую команду. Однако сейчас все смотрят и говорят только о тех футболистах, которые забивают голы и отдают результативные передачи. Я приводил пример того же Беллингема.
В матче с “Черноморцем” мне удалось забить два гола, отдать голевую, и я невероятно доволен этим и хочу только улучшать свои результаты, чтобы в каждом матче у меня были какие-то голевые действия.
Я играю каждую игру по 90 минут. Наверное, я сейчас в своей физически максимальной форме. Не на что жаловаться. Видимо, и возраст еще не влияет, и подготовка тоже. Я готов к каждой игре. Конечно, иногда усталость, но сейчас даже времени не об этом думать. Я знаю, что у меня многое впереди, я смотрю в будущее, и каждое внимание, концентрацию уделяю следующей игре. После каждой игры есть усталость. Впрочем, мы сейчас играем через три-пять дней. Я уже привык к такому графику.
В поединке с “Черноморцем” у меня был рекорд High Speed. Это когда пробегаешь дистанцию на скорости более 21 км/ч. У меня было больше 700 метров. Это для меня высокий показатель, но я понимаю почему. Мы играли всю игру один в один и постоянно нужно было открываться, бегать. Нельзя играть, как мы играли против “Миная”, постоянно в более статическом положении, когда соперник закрывается. Это еще и от игры самой зависит”, – сказал Судаков.
В текущем сезоне полузащитник провел 26 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, отличившись десятью результативными действиями (7+3). Также с сентября прошлого года Судаков сыграл в семи поединках сборной Украины, оформив один гол и три ассиста.
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