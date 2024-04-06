Черноморец - Александрия: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

7 апреля одесский "Черноморец" в 23-м туре УПЛ 2023/24 дома будет играть против "Александрии" из Кировоградщины.

Перед этим матчем мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.