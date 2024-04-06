Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Черноморец - Александрия: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
Результаты пишите в комментариях
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
7 апреля одесский "Черноморец" в 23-м туре УПЛ 2023/24 дома будет играть против "Александрии" из Кировоградщины.
Перед этим матчем мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Украинцы в АПЛ, МЮ против Ливерпуля, Шахтер примет Рух. Расписание футбола на 1 – 7 апреля
- Борьба против Саудовской Аравии. Чиро Иммобиле и Ромелу Лукаку хотят скрасить неудачный сезон
- Хацкевич покинул Заглембе, Шахтер стимулирует соперников Динамо, Кривбасс получил бронь от мобилизации. Главные новости за 5 апреля
- Шедевр от Кабаева. Игрок Динамо забил невероятный гол в ворота своей бывшей команды. ВИДЕО
- Роскошная телеведущая умоляет вратаря Ньюкасла покинуть Англию ради семьи. ФОТО
- Уже второй за сезон. Сексуальная звезда реалити-шоу собирает коллекцию из футболистов АПЛ. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн