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Черноморец - Александрия: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

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Черноморец - Александрия: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

7 апреля одесский "Черноморец" в 23-м туре УПЛ 2023/24 дома будет играть против "Александрии" из Кировоградщины.

Перед этим матчем мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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Премьер-лига Черноморец (Одесса) ФК Александрия УПЛ квиз от UA-Футбол
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