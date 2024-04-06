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В одно касание с разворота. Нападающий Вереса забил классный гол в ворота Оболони

Премьер-лига
Обновлено

Ровенская команда выигрывает 2:0

В одно касание с разворота. Нападающий Вереса забил классный гол в ворота Оболони

Фото: НК "Верес"

Новина українською

В субботу, шестого апреля, в 15:30 начался матч 23-го тура УПЛ между "Вересом" и "Оболонью" – двумя командами, которые борются за выживание.

Первый тайм сложился успешно для хозяев. Уже на шестой минуте они повели в счете благодаря голу Янакова с пенальти – это дебютный гол полузащитника за "Верес". А на 31-й минуте классный гол забил Гайдучик. В штрафной площадке он получил передачу от Кучерова и с разворота в одно касание вогнал мяч в ближнюю "девятку".

Отметим, что еще один гол "Вереса" отменили из-за офсайда. По состоянию на сороковую минуту первого тайма ровенская команда выигрывает со счетом 2:0.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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