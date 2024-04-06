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Ярмоленко: В моем возрасте сыграть на любой позиции впереди - это реально

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Ярмоленко: В моем возрасте сыграть на любой позиции впереди - это реально

Фото: пресслужби ФК "Динамо" Київ

Новина українською

34-летний вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко прокомментировал свою позицию на поле в последней игре с "Зарей".

- Президент клуба Игорь Суркис сказал, когда в команде Андрей Ярмоленко, то есть спокойствие. А если взять наоборот, вы спокойны за своих одноклубников?

- Да за них я всегда спокоен. Я вижу, как ребята тренируются и переживают за результат. За одноклубников я точно спокоен. Мне труднее сидеть на трибунах, потому что не могу тогда ничем партнерам по команде помочь. Со стороны тяжело за всем наблюдать, а на футбольном поле ты сам можешь как-то влиять на результат.

- Вы сыграли в прошлой игре на позиции атакующего полузащитника. Так же говорил Суркис, что вы можете сыграть на любой позиций. На сколько это реально?

- Да ну сыграть то могу, но по-разному можно себя проявить. На счет защиты не знаю, а по атаке, то эта позиция не является для меня новой. Я знаю, что там нужно делать и как играть. Там ничего нового. Я много раз играл на позиции атакующего полузащитника. Так, как и играл форварда или на флангах атаки. В моем возрасте сыграть на любой позиции впереди - это реально.

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Андрей Ярмоленко Динамо (Киев)
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Источник:
NV
Опубликовал: Виктор Иванчук
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