Шахтер - Рух Львов. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 07.04.2024

В среду "Шахтер" одержал свою шестую подряд победу во всех турнирах в 2024 году (если учитывать технический результат игры с "Александрией"), победив в полуфинале Кубка Украины "Черноморец" (4:1). Победа удалась "горнякам" уверенно и несколько буднично.
"Что происходило в раздевалке после матча? Честно говоря, ничего не происходило. Это такая очередная победа, если можно так сказать, и все знают, что, во-первых, надо переключаться на следующие игры чемпионата, потому что через три дня нас ожидает еще более сложный соперник, а во-вторых, нас еще ожидает сложный финал Кубка. Поэтому радости пока нет", – отметил хавбек "Шахтера" Артем Бондаренко после матча.
Именно Бондаренко забил победный гол "Шахтера", реализовав пенальти в конце первого тайма. Первый мяч "горняков" забил Сикан, а после перерыва дубль оформил Георгий Судаков, дважды исполнив красивые индивидуальные проходы.
"Шахтер" побеждает убедительно, однако ни "Черноморец", ни "Оболонь", ни "Минай" не способны ничего были противопоставить "горнякам" в их нынешнем победном состоянии. Другое дело – "Рух", занимающий пятое место в УПЛ.
Ранее травмированные Марлон, Степаненко и Зубков уже полностью восстановились после повреждений, и приняли участие в матче с "Черноморцем".
Новости Руха
За исключением матча с "Металлистом 1925" (4:1) львовский "Рух" во всех матчах весенней части забил по одному голу. В трех из четырех случаях этого хватило для победы, в том числе и в игре прошлого тура с черкасским "ЛНЗ".
Игра против "ЛНЗ" была непростой для обеих команд, и с небольшим количеством моментов. Такая недраматичная по содержанию игра могла завершиться только наиболее драматичным эпизодом. "Рух" заработал пенальти на 90+4 минуте и Остап Притула его реализовал – 1:0.
Виталий Пономарев говорит о том, что "Рух" в игре с чемпионом и лидером чемпионата не будет собираться отказываться от своей идентичности.
"Конечно мы начали изучать игру "горняков". Они играют в интересный футбол и являются тяжелым соперником. Но "Рух" не собирается отходить от своих игровых принципов – команда должна демонстрировать свой игровой стиль", – отметил тренер "Руха".
Юрий Климчук, Марко Сапуга и Ярослав Карабин восстанавливаются, Виталий Роман вернется после дисквалификации.
Статистика команд, цифры и факты
"Шахтер" забил 17 голов в последних пяти матчей всех турниров.
"Шахтер" – лучшая домашняя команда чемпионата (25 очков в 11 матчах на своем поле).
"Шахтер" выиграл в УПЛ семь последних матчей, "Рух" – четыре.
"Рух" не пропускал голы в трех из четырех последних матчей УПЛ.
Только в одном из последних восьми матчей "Руху" удалось забить больше одного гола за 90 минут.
Последний раз "Рух" проигрывал в матче УПЛ во Львове первого ноября ("Днепр-1", поражение 0:2).
Последние пять матчей Шахтера и Руха
Шахтер
03.04 "Черноморец" 4:1 (Кубок Украины)
30.03 "Оболонь" 3:0 (УПЛ)
12.03 "Минай" 2:0 (УПЛ)
08.03 "Колос" 3:2 (УПЛ)
03.03 "Кривбасс" 5:2 (УПЛ)
Рух
01.04 "ЛНЗ" 1:0 (УПЛ)
16.03 "Металлист 1925" 4:1 (УПЛ)
08.03 СК "Днепр-1" 1:0 (УПЛ)
02.03 "Колос" 1:0 (УПЛ)
25.02 "Полесье" 1:1 (УПЛ)
Личные встречи
В матче первого круга команды поделили очки. "Шахтер" играл в меньшинстве с 19 минуты после удаления Ракицкого, и Слюбык в конце матча ответил на гол Судакова – 1:1. Общая история встреч в УПЛ – четыре победы "Шахтера", две ничьи. "Рух" пока без побед.
Положительная серия "Руха" впечатляет, но все же львовская команда брала очки в матчах с теми командами, которые имеют определенные игровые проблемы. И "Шахтер" не безгрешен, но команда Пушича существенно прибавила. Низкая результативность львовян тоже не может не беспокоить. Прогноз – победа "Шахтера" 2:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.