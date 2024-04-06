Шахтер - Рух Львов. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 07.04.2024

Украинская Премьер-лига, 23-й тур

7 апреля 2024 года. Львов, "Львов Арена"

"Шахтер" 18:00 "Рух" Львов

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Текстовая трансляция – UA-Футбол

И "Шахтер", и "Рух" выиграли последние четыре матча в чемпионате Украины. Серия одной из команд прервется в матче 23-го тура УПЛ, который состоится в воскресенье на "Арене-Львов".

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Новости Шахтера

В среду "Шахтер" одержал свою шестую подряд победу во всех турнирах в 2024 году (если учитывать технический результат игры с "Александрией"), победив в полуфинале Кубка Украины "Черноморец" (4:1). Победа удалась "горнякам" уверенно и несколько буднично.

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Об этом говорят и игроки "Шахтера".

"Что происходило в раздевалке после матча? Честно говоря, ничего не происходило. Это такая очередная победа, если можно так сказать, и все знают, что, во-первых, надо переключаться на следующие игры чемпионата, потому что через три дня нас ожидает еще более сложный соперник, а во-вторых, нас еще ожидает сложный финал Кубка. Поэтому радости пока нет", – отметил хавбек "Шахтера" Артем Бондаренко после матча.

Именно Бондаренко забил победный гол "Шахтера", реализовав пенальти в конце первого тайма. Первый мяч "горняков" забил Сикан, а после перерыва дубль оформил Георгий Судаков, дважды исполнив красивые индивидуальные проходы.

"Шахтер" побеждает убедительно, однако ни "Черноморец", ни "Оболонь", ни "Минай" не способны ничего были противопоставить "горнякам" в их нынешнем победном состоянии. Другое дело – "Рух", занимающий пятое место в УПЛ.

Ранее травмированные Марлон, Степаненко и Зубков уже полностью восстановились после повреждений, и приняли участие в матче с "Черноморцем".

Новости Руха

За исключением матча с "Металлистом 1925" (4:1) львовский "Рух" во всех матчах весенней части забил по одному голу. В трех из четырех случаях этого хватило для победы, в том числе и в игре прошлого тура с черкасским "ЛНЗ".

Игра против "ЛНЗ" была непростой для обеих команд, и с небольшим количеством моментов. Такая недраматичная по содержанию игра могла завершиться только наиболее драматичным эпизодом. "Рух" заработал пенальти на 90+4 минуте и Остап Притула его реализовал – 1:0.

Виталий Пономарев говорит о том, что "Рух" в игре с чемпионом и лидером чемпионата не будет собираться отказываться от своей идентичности.

"Конечно мы начали изучать игру "горняков". Они играют в интересный футбол и являются тяжелым соперником. Но "Рух" не собирается отходить от своих игровых принципов – команда должна демонстрировать свой игровой стиль", – отметил тренер "Руха".

Юрий Климчук, Марко Сапуга и Ярослав Карабин восстанавливаются, Виталий Роман вернется после дисквалификации.

Статистика команд, цифры и факты

"Шахтер" забил 17 голов в последних пяти матчей всех турниров.

"Шахтер" – лучшая домашняя команда чемпионата (25 очков в 11 матчах на своем поле).

"Шахтер" выиграл в УПЛ семь последних матчей, "Рух" – четыре.

"Рух" не пропускал голы в трех из четырех последних матчей УПЛ.

Только в одном из последних восьми матчей "Руху" удалось забить больше одного гола за 90 минут.

Последний раз "Рух" проигрывал в матче УПЛ во Львове первого ноября ("Днепр-1", поражение 0:2).

Последние пять матчей Шахтера и Руха

Шахтер

03.04 "Черноморец" 4:1 (Кубок Украины)

30.03 "Оболонь" 3:0 (УПЛ)

12.03 "Минай" 2:0 (УПЛ)

08.03 "Колос" 3:2 (УПЛ)

03.03 "Кривбасс" 5:2 (УПЛ)

Рух

01.04 "ЛНЗ" 1:0 (УПЛ)

16.03 "Металлист 1925" 4:1 (УПЛ)

08.03 СК "Днепр-1" 1:0 (УПЛ)

02.03 "Колос" 1:0 (УПЛ)

25.02 "Полесье" 1:1 (УПЛ)

Личные встречи

В матче первого круга команды поделили очки. "Шахтер" играл в меньшинстве с 19 минуты после удаления Ракицкого, и Слюбык в конце матча ответил на гол Судакова – 1:1. Общая история встреч в УПЛ – четыре победы "Шахтера", две ничьи. "Рух" пока без побед.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 20 14 4 2 42-17 +25 46 0 2 Кривбасс 22 14 4 4 40-22 +18 46 0 3 Динамо Киев 20 14 2 4 49-22 +27 44 0 4 СК Днепр-1 22 12 6 4 31-19 +12 42 0 5 Рух Львов 22 10 9 3 33-21 +12 39 0 6 Полесье 22 9 6 7 27-21 +6 33 0 7 Ворскла 22 8 5 9 22-33 -11 29 0 8 Черноморец 21 8 2 11 30-29 +1 26 0 9 ЛНЗ 22 6 7 9 21-26 -5 25 0 10 Колос 21 5 9 7 15-17 -2 24 0 11 ФК Александрия 21 6 6 9 17-26 -9 24 0 12 Заря 20 5 7 8 20-25 -5 22 0 13 Верес 22 4 7 11 21-33 -12 19 0 14 Оболонь 22 4 6 12 12-31 -19 18 0 15 Металлист 1925 22 4 4 14 22-41 -19 16 0 16 ФК Минай 21 2 8 11 13-32 -19 14 0

Ставки и Коэффициенты на матч Шахтер – Рух

Прогноз на матч Шахтер – Рух от UA-Football

Положительная серия "Руха" впечатляет, но все же львовская команда брала очки в матчах с теми командами, которые имеют определенные игровые проблемы. И "Шахтер" не безгрешен, но команда Пушича существенно прибавила. Низкая результативность львовян тоже не может не беспокоить. Прогноз – победа "Шахтера" 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.