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Шахтер – Рух. АУДИО онлайн трансляция матча 23-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Шахтар
UA-Футбол организует комментарий поединка 23-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и львовским "Рухом".
Среди недели подопечные Пушича успешно вышли в финал Кубка, теперь они стремятся переключиться обратно на чемпионат, чтобы продолжить свой путь за медалями. На этих выходных "горнякам" будет противостоять, как-никак, а пятая команда первенства. У "Руха" еще есть шансы на ТОП-4, гости не будут отбывать номер. Может ли "Шахтер" допустить осечку? Или же выйдет легкая прогулка? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 7 апреля – в 17:55 по киевскому времени.
Матчи УПЛ могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог
Комментатор: Игорь Ковтун
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