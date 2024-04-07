Черноморец - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Моряки" значительно успешнее начали первый круг украинского первенства. Стоит только вспомнить встречу этих команд в первом круге. Тогда одесситы на выезде не заметили своего соперника и одержали разгромную победу со счетом 5:1!

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Однако на данном этапе гандикап в таблице над "горожанами" составляет лишь два зачетных балла. В воскресенье в Одессу приедет команда Руслана Ротаня. На одноименном стадионе "Черноморец" будет принимать "Александрию".

Матч 23-го тура УПЛ сезона 2023/24

7.04.2024. Одесса, стадион "Черноморец"

Арбитр: Соловьян Александр

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