Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Черноморец - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Черноморец - Александрия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.04.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: УПЛ/Автор неизвестен
"Моряки" значительно успешнее начали первый круг украинского первенства. Стоит только вспомнить встречу этих команд в первом круге. Тогда одесситы на выезде не заметили своего соперника и одержали разгромную победу со счетом 5:1!
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Однако на данном этапе гандикап в таблице над "горожанами" составляет лишь два зачетных балла. В воскресенье в Одессу приедет команда Руслана Ротаня. На одноименном стадионе "Черноморец" будет принимать "Александрию".
Матч 23-го тура УПЛ сезона 2023/24
7.04.2024. Одесса, стадион "Черноморец"
Арбитр: Соловьян Александр
"Черноморец" 13:00 "Александрия"
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ
Популярное сейчас
- Трубин – один из худших игроков матча Спортинг – Бенфика по оценкам статистических порталов
- Худший в старте. Оценки Зинченко в матче против Брайтона
- Кейн установил рекорд Бундеслиги по количеству голов в дебютном сезоне
- Шахтер финансово стимулирует соперников Динамо, источник назвал суммы
- "Просто я не очень понимаю украинский язык". Минуты славы и падения Артема Милевского
- Красотка дня. Знаменитая модель, которая не простила Дани Алвесу измену и обвинения в изнасиловании. ФОТО