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Черноморец - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Черноморец - Александрия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.04.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Черноморец - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: УПЛ/Автор неизвестен

Новина українською

"Моряки" значительно успешнее начали первый круг украинского первенства. Стоит только вспомнить встречу этих команд в первом круге. Тогда одесситы на выезде не заметили своего соперника и одержали разгромную победу со счетом 5:1!

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Однако на данном этапе гандикап в таблице над "горожанами" составляет лишь два зачетных балла. В воскресенье в Одессу приедет команда Руслана Ротаня. На одноименном стадионе "Черноморец" будет принимать "Александрию".

Матч 23-го тура УПЛ сезона 2023/24

7.04.2024. Одесса, стадион "Черноморец"

Арбитр: Соловьян Александр

"Черноморец" 13:00 "Александрия"

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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