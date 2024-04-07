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Шахтер - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Шахтер - Рух: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.04.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: пресслужби ФК "Шахтар"
И "Шахтер", и "Рух" выиграли последние четыре матча в чемпионате Украины. Серия одной из команд прервется в матче 23-го тура УПЛ, который состоится в воскресенье на "Арене-Львов".
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Украинская Премьер-лига, 23-й тур
7 апреля 2024 года. Львов, "Львов Арена"
"Шахтер" 18:00 "Рух" Львов
Телетрансляция – Setanta Sports, sweet tv, VodafoneTV, Киевстар ТВ, Setanta Sports, youtv, VOLIA
Текстовая трансляция – UA-Футбол
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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