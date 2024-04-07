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Шахтер - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Шахтер - Рух: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.04.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Шахтер - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: пресслужби ФК "Шахтар"

Новина українською

И "Шахтер", и "Рух" выиграли последние четыре матча в чемпионате Украины. Серия одной из команд прервется в матче 23-го тура УПЛ, который состоится в воскресенье на "Арене-Львов".

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Украинская Премьер-лига, 23-й тур

7 апреля 2024 года. Львов, "Львов Арена"

"Шахтер" 18:00 "Рух" Львов

Телетрансляция – Setanta Sports, sweet tv, VodafoneTV, Киевстар ТВ, Setanta Sports, youtv, VOLIA

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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