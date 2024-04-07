Шахтер - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

И "Шахтер", и "Рух" выиграли последние четыре матча в чемпионате Украины. Серия одной из команд прервется в матче 23-го тура УПЛ, который состоится в воскресенье на "Арене-Львов".

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Украинская Премьер-лига, 23-й тур

7 апреля 2024 года. Львов, "Львов Арена"

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