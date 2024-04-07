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"Нашими сильными сторонами являются прессинг и скорость": Теслюк - о грядущем матче против Шахтера
Стандартная подготовка
Фото: ФК Рух
Нападающий "Руха" Денис Теслюк рассказал о том, как происходит подготовка к поединку против "Шахтера":
"Рух" готовится к матчу с "Шахтером" как и к любому другому сопернику в УПЛ, мы никого не выделяем отдельно. Да, сейчас "горняки" лидируют в чемпионате, но мы сосредоточены на своей игре и для нас важно получить положительный результат в следующем поединке.
Нашими сильными сторонами являются прессинг и скорость и мы должны качественно сыграть против "Шахтера", поэтому сейчас плодотворно работаем на тренировках. Настроение у всех позитивное, ведь в предыдущем матче удалось победить "ЛНЗ". Черкасцы были очень непростым соперником и выиграли у нас в первом круге, поэтому приятно, что удалось взять реванш в родных стенах.
Теперь нам будет противостоять "Шахтер" и это будет интересный матч. Донецкая команда стала сильнее после смены тренера в конце прошлого года, в их игре появилось больше конструктива. В то же время важно навязать сопернику борьбу на каждом клочке поля, прессинговать его и демонстрировать свой привычный футбол. Хочется отобрать очки у лидера УПЛ и подарить радость болельщикам "Руха".
Напомним, матч "Шахтер" – "Рух" начнется в 18:00. Сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию матча.
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