Защитник Александрии: В любой момент игра может пойти не по нашему сценарию

Защитник "Александрии" Даниил Скорко поделился своими ожиданиями от матча против "Черноморца".

Даниил, в 22-м туре вы сыграли вничью с "Минаем" - 2:2. Какие выводы сделали из этого матча?

Главный вывод: нельзя так рано расслабляться. В любой момент игра может пойти не по нашему сценарию.

Впереди у вас матч против "Черноморца". Одесситы в середине недели сыграли матч 1/2 финала Кубка Украины против "Шахтера". Насколько, по вашему мнению, этот факт повлияет на их физическую форму в игре с вами?

Я думаю, что влияние будет. Но они так же хорошо прошли зимние сборы и имеют хорошую форму. Грядущий соперник провел очень хороший матч против "Полесья", поэтому я думаю, что игра будет равной. Расслабляться нельзя.

Как фланговый защитник, от кого ожидаете наибольшей опасности в составе "Черноморца"? С кем именно вам придется тщательно работать в этой игре?

Я думаю, это Брагару и Штогрин. Два индивидуально очень сильных игрока. Я бы отметил их действия в техническом плане. Это достаточно сложные соперники.

Штогрин также хорошо играет в верховых противостояниях...

Если мы не будем давать ему играть на "втором этаже", то это не будет проблемой. В то же время, я считаю, что он и в работе с мячом очень сильный футболист, прекрасно действует на скорости. Ему нельзя давать этого делать.

Весной "Александрия" стала одной из тех команд, кто приятно поражает футбольную общественность своими результатами. Насколько вы довольны своими действиями?

Мы хорошо подготовились и прекрасно провели первые туры. До этой игры с "Минаем" все было хорошо, а здесь мы немного сами себе испортили наши результаты. Однако, я считаю, что дальше будет все только лучше.

Чемпионат Украины постепенно выходит на финишную прямую. Какие персональные задачи на этот отрезок турнирной дистанции вы сформулировали сами для себя?

Таких задач нет. Главное - набирать очки в каждом матче, а дальше уже как сложится. Хочется побеждать в каждой игре.