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Азаров: Соперник будет играть от обороны на контратаках, ведь знает, что у нас техничная команда
О важности тренировок на Арене Львов и о ничье в первом круге
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Защитник "Шахтера" Иракли Азаров поделился мыслями по поводу сегодняшнего соперника "горняков".
"Рух" - замечательная команда. Знаем, что будет хорошая игра. У команды замечательная атмосфера. Сейчас провели небольшой турнир 5 на 5. Мы уверенно выигрываем второй день подряд, готовимся на все сто. Сейчас все тренировки проходят на Арене Львов. Конечно хорошо тренироваться там, где играешь. Мы ежедневно здесь работаем, это действительно плюс.
В первой игре была напряженная борьба. Мы владели инициативой, но пропустили красивый и очень обидный гол на последних минутах. Соперник будет играть от обороны на контратаках, ведь знает, что у нас техничная команда, которая хорошо владеет мячом. Сейчас мы в хорошем настроении. Думаю, сможем одержать уверенную победу", — сказал защитник.
Напомним, "Шахтер" сегодня встретится с "Рухом". Начало матча в 18:00. Сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию матча.
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