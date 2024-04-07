Азаров: Соперник будет играть от обороны на контратаках, ведь знает, что у нас техничная команда

Защитник "Шахтера" Иракли Азаров поделился мыслями по поводу сегодняшнего соперника "горняков".

"Рух" - замечательная команда. Знаем, что будет хорошая игра. У команды замечательная атмосфера. Сейчас провели небольшой турнир 5 на 5. Мы уверенно выигрываем второй день подряд, готовимся на все сто. Сейчас все тренировки проходят на Арене Львов. Конечно хорошо тренироваться там, где играешь. Мы ежедневно здесь работаем, это действительно плюс.

В первой игре была напряженная борьба. Мы владели инициативой, но пропустили красивый и очень обидный гол на последних минутах. Соперник будет играть от обороны на контратаках, ведь знает, что у нас техничная команда, которая хорошо владеет мячом. Сейчас мы в хорошем настроении. Думаю, сможем одержать уверенную победу", — сказал защитник.