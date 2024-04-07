  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Азаров: Соперник будет играть от обороны на контратаках, ведь знает, что у нас техничная команда
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Азаров: Соперник будет играть от обороны на контратаках, ведь знает, что у нас техничная команда

Премьер-лига

О важности тренировок на Арене Львов и о ничье в первом круге

Азаров: Соперник будет играть от обороны на контратаках, ведь знает, что у нас техничная команда

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Защитник "Шахтера" Иракли Азаров поделился мыслями по поводу сегодняшнего соперника "горняков".

"Рух" - замечательная команда. Знаем, что будет хорошая игра. У команды замечательная атмосфера. Сейчас провели небольшой турнир 5 на 5. Мы уверенно выигрываем второй день подряд, готовимся на все сто. Сейчас все тренировки проходят на Арене Львов. Конечно хорошо тренироваться там, где играешь. Мы ежедневно здесь работаем, это действительно плюс.

В первой игре была напряженная борьба. Мы владели инициативой, но пропустили красивый и очень обидный гол на последних минутах. Соперник будет играть от обороны на контратаках, ведь знает, что у нас техничная команда, которая хорошо владеет мячом. Сейчас мы в хорошем настроении. Думаю, сможем одержать уверенную победу", — сказал защитник.

Напомним, "Шахтер" сегодня встретится с "Рухом". Начало матча в 18:00. Сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию матча.

По теме
yellow-arrow
Команда Ротаня посягает на восьмое место. Черноморец - Александрия. Текстовая трансляция матча УПЛ
yellow-arrow
Черноморец – Александрия: стартовые составы команд
yellow-arrow
Заря останется без лидера на ближайшие два тура – источник
Шахтер (Донецк) Иракли Азаров
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости