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Полесья и Карпаты интересуются 24-летним израильтянином

Премьер-лига
Обновлено

Хотят усилить полузащиту

Полесья и Карпаты интересуются 24-летним израильтянином

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Полесье" и "Карпаты" заинтересовались израильским полузащитником Ярденом Шуой.

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По имеющейся информации, "Полесье" и "Карпаты" проявляют серьезный интерес к 24-летнему вингеру Ярдену Шуа, но команды еще не связывались с агентом Шуа.

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Напомним, Ярден Шуа играет за израильский "Бейтар". За этот сезон он сыграл 25 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.


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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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