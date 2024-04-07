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Полесья и Карпаты интересуются 24-летним израильтянином
Хотят усилить полузащиту
Getty Images/Global Images Ukraine
"Полесье" и "Карпаты" заинтересовались израильским полузащитником Ярденом Шуой.
По имеющейся информации, "Полесье" и "Карпаты" проявляют серьезный интерес к 24-летнему вингеру Ярдену Шуа, но команды еще не связывались с агентом Шуа.
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Напомним, Ярден Шуа играет за израильский "Бейтар". За этот сезон он сыграл 25 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.
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