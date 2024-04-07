Кухарук: Вчера мы превосходили пивоваров в завершающей стадии наступления

Полузащитник "Вереса" Андрей Кухарук рассказал о том, что на самом деле помогло ровенской команде в матче против "Оболони".

Изменили тактическую схему, взяв на вооружение 4-1-4-1. Василий Курко играл чистого опорника, а мы с Валерием Кучеровым расположились выше и своей назойливостью пытались усложнить жизнь гостям, когда они владели мячом. Это принесло дивиденды уже в дебюте: удалось забить быстрый гол, вскоре мяч снова оказался в сетке ворот "Оболони", но взятие было отменено после вмешательства системы VAR. Но главное, что мы диктовали условия.

Отсутствие дисквалифицированного Марко Мрвальевича чувствовалось?

Поскольку ровенчане действовали с одним нападающим - Николаем Гайдучиком, который по телосложению похож на нашего балканского легионера, то каких-то структурных изменений не наблюдалось. Более того, именно Гайдучик забил второй гол, закрепив наше преимущество.

Соответствует ли итоговый счет ходу событий на поле?

Думаю, что да. Ведь во втором тайме гостей от неприятностей еще дважды спасал каркас ворот. Вчера мы превосходили "пивоваров" в завершающей стадии наступления.

Вчерашняя победа помогла ровенчанам покинуть зону вылета. Что стало залогом более успешного выступления "Вереса" в весенней части сезона?

Ощутимо возросла конкуренция за место в стартовом составе, отметил бы и замечательный микроклимат в команде, но главное, что мы стали играть более смело и заточены на атаку.