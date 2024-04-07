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Федор: В Шахтере независимо от тренера стилистика игры остается неизменной
Начало игры в 18:00
Фото: ФК Рух
Полузащитник "Руха" Олег Федор рассказал о том, чего ждет от противостояния с "Шахтером".
Далее "Рух" в УПЛ ждет встреча с "Шахтером". Участие соперника в Кубке Украины может помочь вам повторно отобрать очки у чемпиона?
У нас будет больше времени, хотя, с другой стороны, "Шахтер" имеет два полноценных состава, чтобы играть несколько турниров одновременно.
"Рух" с вами в составе отобрал очки у "Шахтера", когда команду тренировал Патрик ван Леувен. После смены тренера команда сильно изменилась?
В "Шахтере" независимо от тренера стилистика игры остается неизменной.
Играть со зрителями стало интереснее, чем при пустых трибунах?
Возвращение болельщиков - очень важный шаг. Ощущение, что ты играешь не только для себя, но и для публики, всегда добавляет тонуса.
Напомним, за этот сезон Олег Федор сыграл 7 матчей в чемпионате Украины, в которых отдал 2 голевые передачи.
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