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Федор: В Шахтере независимо от тренера стилистика игры остается неизменной

Премьер-лига
Обновлено

Начало игры в 18:00

Федор: В Шахтере независимо от тренера стилистика игры остается неизменной

Фото: ФК Рух

Новина українською

Полузащитник "Руха" Олег Федор рассказал о том, чего ждет от противостояния с "Шахтером".

Далее "Рух" в УПЛ ждет встреча с "Шахтером". Участие соперника в Кубке Украины может помочь вам повторно отобрать очки у чемпиона?

У нас будет больше времени, хотя, с другой стороны, "Шахтер" имеет два полноценных состава, чтобы играть несколько турниров одновременно.

"Рух" с вами в составе отобрал очки у "Шахтера", когда команду тренировал Патрик ван Леувен. После смены тренера команда сильно изменилась?

В "Шахтере" независимо от тренера стилистика игры остается неизменной.

Играть со зрителями стало интереснее, чем при пустых трибунах?

Возвращение болельщиков - очень важный шаг. Ощущение, что ты играешь не только для себя, но и для публики, всегда добавляет тонуса.

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Напомним, за этот сезон Олег Федор сыграл 7 матчей в чемпионате Украины, в которых отдал 2 голевые передачи.

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Рух (Львов)
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Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Вarcelinius
07.04.2024 в 14:39
Олег Фёдор. Ну это же надо.
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Комментарии 1
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Вarcelinius
07.04.2024 в 14:39
Олег Фёдор. Ну это же надо.
Ответить
0
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