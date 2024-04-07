Федор: В Шахтере независимо от тренера стилистика игры остается неизменной

Полузащитник "Руха" Олег Федор рассказал о том, чего ждет от противостояния с "Шахтером".

Далее "Рух" в УПЛ ждет встреча с "Шахтером". Участие соперника в Кубке Украины может помочь вам повторно отобрать очки у чемпиона?

У нас будет больше времени, хотя, с другой стороны, "Шахтер" имеет два полноценных состава, чтобы играть несколько турниров одновременно.

"Рух" с вами в составе отобрал очки у "Шахтера", когда команду тренировал Патрик ван Леувен. После смены тренера команда сильно изменилась?

В "Шахтере" независимо от тренера стилистика игры остается неизменной.

Играть со зрителями стало интереснее, чем при пустых трибунах?

Возвращение болельщиков - очень важный шаг. Ощущение, что ты играешь не только для себя, но и для публики, всегда добавляет тонуса.