УПЛ. Черноморец - Александрия 3:2. Голевая феерия в Одессе

События в нашем поединке неслись с невероятным темпом! "Горожане" ударно начали и уже в самом начале имели две прекрасные возможности, чтобы размочить счет. Сначала Варакута потянул крученый удар от Калитвинцева, а чуть позже стражу ворот одесситов повезло с отскоком после в эпизоде с Кулаковым.

Впрочем, счет в матче открыли именно подопечные Романа Григорчука. После передачи из глубины Брагару красиво на замахе вошел в штрафную соперника и пробил в Шевченко. На добивании успешно оказался Бойчук. Не прошло 10 минут как "моряки" удвоили свое преимущество. Штогрин на скорости прорвался по левому флангу, а Кампушу ничего не оставалось как сбивать оппонента в собственной штрафной.

Арбитр встречи Александр Соловьян обратился за помощью к системе VAR. В итоге пенальти в ворота "Александрии" и красная для португальского легионера. 11-метровый взялся исполнять Путря, и не промахнулся. Голкипер гостей угадал направление полета мяча, но кожаный прошел под его рукой.

Подопечные Руслана Ротаня, кроме стирильного владения, особо, ничем не запомнились в атакующих действиях в первой половине. А вот "Черноморец" наседал и был близок к своему третьему голу. Так и произошло. Перед самым перерывом затяжную атаку одесситов после прострела Бадибанги вторым темпом завершил Ермаков. Фланговый защитник буквально занес мяч в пустые ворота.

Казалось, это все. Интрига убита, игра сделана. Но под самый занавес первой половины Брагару решил, что так неинтересно и привез в собственные ворота. Максим передачей от собственных ворот "нашел" в центре Шулянского, который вторым касанием мастерски отправил снаряд в сетку.

Не успели команды отойти от перерыва, как затмение снова сошло на Брагару! Хавбек "моряков" под давлением отдал в в центр, где тут как тут был Беляев. В итоге - 3:2, интрига снова жива!

Примечательно, что даже на детско-юношеском уровне тренеры наказывают своих футболистов после подобных ошибок. Однако, видно доверие Романа Григорчука к таланту одесситов безгранично, поскольку Максим доиграл всю встречу до конца. Или, возможно, это Брагару уже так хочет в "Динамо"?

После этого "Александрия" ожила и начала действовать значительно динамичнее и активнее. Да, несомненно, нужно отметить желание и характер "горожан". Но почему команде Руслана Ротаня нужно сначала себе привезти целый ворох проблем, чтобы потом их героически решать...? Вопрос риторический.

Даже в меньшинстве гости были очень близки к тому, чтобы сравнять счет. Наставник "Александрии" сумел классно перестроить игру своей команды после удаления. Как бы это не звучало, но красная карточка только пошла на пользу "желто-черным".

"Черноморец" сумел довести свое преимущество до финального свистка. Очень нервная, напряженная, но вполне заслуженная победа. Учитывая провальный первый тайм, гости не наиграли на очки. Хоть и во втором тайме "Александрия" очень ощутимо прибавила. "Моряки" одерживают вторую победу подряд в рамках УПЛ, а подопечные Ротаня как и в прошлом туре против "Миная" сами себе усложнили исходную задачу. Футбол жестокий и местами очень несправедливый. Поэтому не стоит делать себе жизнь еще сложнее.

Матч 23-го тура УПЛ сезона 2023/24

7.04.2024. Одесса, стадион "Черноморец"

"Черноморец" - "Александрия" 3:2

Голы: Васильев 10, Путря 18 (пенальти), Ермаков 44 - Шулянский 45+2, Беляев 52.

"Черноморец": Варакута - Путря, Салюк, Гучек, Ермаков - Бойчук (Иеде 54), Васильев, Брагару - Бадибанга (Альваренга 74), Кузык, Штогрин.

Запасные: Билык, Вечный, Огиря, Иеде, Шаповал, Альваренга, Присяжнюк, Зе Гомеш, Ситников, Голуб.

Главный тренер: Роман Григорчук.

"Александрия": Шевченко - Копина, Логинов, Кампуш, Мартынюк - Калюжный (Смирный 76), Михайленко (Костышин 86), Беляев (Де 65) - Калитвинцев, Кулаков (Шостак 65), Шулянский (Сигеев 76).

Запасные: Ермаков, Кравченко, Сигеев, Кулаковский, Ващенко, Скорко, Беззера, Смирный, Костышин, Шостак, Погорелый, Де.

Главный тренер: Руслан Ротань.

Предупреждения: Брагару 56, Альваренга 84, Варакута 88.

Удаления: Кампуш 16.

Арбитр: Соловьян Александр.