Кривбасс - Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

К предстоящему поединку будущие соперники подходят в совершенно разной форме. "Кривбасс" в чемпионате одержал уже три победы подряд. "Ворскла", в свою очередь, в последних двух играх потерпела фиаско. Причём, в последней встрече дело и вовсе дошло до разгрома. Унизительное домашнее поражение полтавцам нанесло "Динамо" - 1:5.

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Чья серия прервётся - узнаем восьмого апреля, в 18:00. Матч состоится в рамках 23-го тура чемпионата Украины сезона 2023/24.

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