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Кривбасс - Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Кривбасс - Ворскла: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 8.04.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Кривбасс - Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Кривбас

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

К предстоящему поединку будущие соперники подходят в совершенно разной форме. "Кривбасс" в чемпионате одержал уже три победы подряд. "Ворскла", в свою очередь, в последних двух играх потерпела фиаско. Причём, в последней встрече дело и вовсе дошло до разгрома. Унизительное домашнее поражение полтавцам нанесло "Динамо" - 1:5.

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Чья серия прервётся - узнаем восьмого апреля, в 18:00. Матч состоится в рамках 23-го тура чемпионата Украины сезона 2023/24.

Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины можно на УПЛ ТВ. Этот телеканал доступен у большинства провайдеров и на большинстве ОТТ-платформ: Киевстар ТВ, Vodafone TV, sweet.tv, Omega TV, Setanta Sports, Volia, YouTV и др.

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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