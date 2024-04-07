Кривбасс – Ворскла. АУДИО онлайн трансляция матча 23-го тура УПЛ

UA-Футбол организует комментарий поединка 23-го тура чемпионата Украины между криворожским "Кривбассом" и полтавской "Ворсклой".

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Все уже откинули "Кривбасс" из гонки за чемпионство, тем не менее, команда Вернидуба продолжает идти высоко и поджидать ошибки оппонентов. "Ворскла" же может постепенно через матчи УПЛ готовиться к финалу Кубка Украины. Кто победит вечером в понедельник? Вторая команда чемпионата или седьмая? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в понедельник, 8 апреля – в 17:55 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Игорь Ковтун