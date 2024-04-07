  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кривбасс – Ворскла. АУДИО онлайн трансляция матча 23-го тура УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кривбасс – Ворскла. АУДИО онлайн трансляция матча 23-го тура УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Кривбасс – Ворскла. АУДИО онлайн трансляция матча 23-го тура УПЛ

Кривбас

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 23-го тура чемпионата Украины между криворожским "Кривбассом" и полтавской "Ворсклой".

Читайте такжеКапитан Кривбасса: Чувствую силы играть дальше на самом высоком уровне

Все уже откинули "Кривбасс" из гонки за чемпионство, тем не менее, команда Вернидуба продолжает идти высоко и поджидать ошибки оппонентов. "Ворскла" же может постепенно через матчи УПЛ готовиться к финалу Кубка Украины. Кто победит вечером в понедельник? Вторая команда чемпионата или седьмая? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в понедельник, 8 апреля – в 17:55 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Игорь Ковтун

По теме
yellow-arrow
После матча с Черноморцем тренерский штаб Александрии назвал судей провокаторами
yellow-arrow
КМ. Верес - Тростянец 4:0. Показали мастер-класс
yellow-arrow
Вишняк: Матч с Металлистом 1925 был похож на перетягивание каната
Ворскла (Полтава) Кривбасс (Кривой Рог) чемпионат Украины УПЛ Украинская Премьер-лига Трансляция Аудио онлайн стрим
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football.com
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости